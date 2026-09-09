המשנה לנשיא בית המשפט העליון, נעם סולברג, מתח היום (רביעי) ביקורת חריפה על הייעוץ המשפטי לממשלה, בעקבות הטיפול בבקשה לפטר את הממונה על התחרות, מיכל כהן. סולברג כתב כי לנציב שירות המדינה הוצגה "תמונה משפטית שגויה". נשיא העליון יצחק עמית התנגד לביקורת והסביר מדוע לדעתו הייתה הצדקה לזהירות שנקט הייעוץ המשפטי.

הפרשה החלה בינואר 2024, כששר הכלכלה ביקש לכנס את ועדת המינויים כדי שתבחן את סיום כהונתה של כהן. השר טען, בין היתר, למשבר אמון חריף ומתמשך ביניהם. כהן דחתה את טענותיו וטענה כי השר ומנכ"ל משרדו ניסו להתערב בהחלטות שהיא אמורה לקבל באופן עצמאי. השר מצדו הכחיש בהליך הדיון הנוסף שהפעיל עליה לחצים פסולים.

נציב שירות המדינה סירב לכנס את הוועדה, בהסתמך על חוות דעת משפטית שלפיה אין בסיס שמצדיק את כינוסה. עמותת לביא עתרה לבג"ץ, וביולי 2025 הורה בית המשפט לכנס את הוועדה. בהמשך ביצוע ההחלטה עוכב, והסוגיה נבחנה מחדש בהרכב של חמישה שופטים.

בפסק הדין נקבע כי הנציב לא היה רשאי לעצור לבדו את בקשת השר בטענה שאין בסיס לפיטורים. הוועדה עצמה היא שצריכה לבחון את הבקשה, והיא יכולה לעשות זאת גם בהליך קצר, על סמך המסמכים, ולהמליץ על דחייתה בלי לקיים בירור מלא.

סולברג טען כי מאחורי סירובו של הנציב עמדה למעשה עמדת הייעוץ המשפטי לממשלה. לדבריו, לנציב נאמר שאסור לו לכנס את הוועדה, בעוד שלפי הדין היה עליו לכנסה. הוא קרא לייעוץ המשפטי "להיצמד לדין כהוויתו, ולא להפליג למחוזות אחרים".

סולברג ביקר גם את הזמן הרב שנמשך הטיפול בבקשה. לדבריו, השר המתין חודשים לתשובת הנציב, ולאחר מכן ניהל הליך משפטי שנמשך כשנתיים. כעת, כשהממשלה מתקרבת לסיום כהונתה, בקשתו עדיין לא נבחנה לגופה. את התוצאה עבור השר תיאר כ"כאתרוגים אחרי סוכות". השופט אלכס שטיין הצטרף לביקורתו על הייעוץ המשפטי.

עמית השיב: "אבהיר כי איני שותף לדברי הביקורת של חברי על התנהלות הייעוץ המשפטי לממשלה". הוא הסביר כי מדובר במקרה ראשון מסוגו, שעורר שאלות משפטיות שטרם התבררו במלואן. לדבריו, גם אם בית המשפט לא קיבל את עמדת הייעוץ המשפטי, היא נשענה על טעמים משפטיים כבדי משקל.

עמית הדגיש גם את החשש שעצם פתיחת הליך פיטורים תפעיל לחץ על בעלי תפקידים שצריכים לקבל החלטות באופן עצמאי. השופטים דפנה ברק-ארז וחאלד כבוב הצטרפו להערותיו בנושא הייעוץ המשפטי.

לצד זאת, רוב השופטים קבעו שלא די בכך ששר יאמר כי איבד אמון בבעל תפקיד. כדי להצדיק סיום כהונה בעילה הזאת, צריך להציג עובדות שמבססות משבר מקצועי חריף ומתמשך, המונע עבודה יעילה ותקינה. סולברג סבר שאין מקום להכריע בשאלה הזאת בשלב הנוכחי.

בית המשפט לא קבע שיש הצדקה לפטר את כהן. הצו שעיכב את ביצוע פסק הדין הקודם בוטל, אך קידום ההליך כפוף למגבלות החלות בתקופת בחירות. אם וכאשר הבקשה תובא לנציב, ראוי שתונח בפניו חוות דעת משפטית עדכנית, שתתחשב בזמן שחלף.