בג״ץ הכריע: הרב אברהם דרעי יישאר רב העיר באר שבע

בית המשפט העליון דחה היום (שני) את העתירה שביקשה לבטל את תוצאות הבחירות לרב העיר באר שבע, שבהן נבחר הרב אברהם דרעי, אחיו של הרב אריה דרעי יו״ר מפלגת ש״ס, לתפקיד רב העיר. העתירה הוגשה על ידי הרב יורם כהן, שהתמודד בבחירות מול הרב דרעי.

בעתירה נטען כי נפלו פגמים בהליך הבחירות וכי יש לבטל את תוצאותיו. לאחר בחינת טענות הצדדים וההליך שהתקיים, דחה בית המשפט העליון את העתירה, ובכך הותיר את תוצאות הבחירות ואת בחירתו של הרב אברהם דרעי על כנן.

במשרד לשירותי דת מציינים כי החלטת בית המשפט מהווה אישור להתנהלות המקצועית והתקינה של המשרד ושל ועדת הבחירות, וכי ההליך התקיים בהתאם להוראות הדין.

מנכ״ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן: "עבודת ועדת הבחירות נעשתה לכל אורך הדרך כדין, באחריות ובמקצועיות. בג״ץ בחן את הטענות שהועלו בעתירה וקבע כי לא נפל דופי בעבודת המשרד וכי הבחירה נערכה כדין. אנו מכבדים את החלטת בית המשפט וגאים בכך שהליך הבחירות התקיים באופן תקין, מקצועי ובהתאם להוראות הדין. כעת ניתן להמשיך קדימה לטובת תושבי באר שבע ולמען חיזוק שירותי הדת בעיר."

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במשרד לשירותי דת מדגישים כי הבחירות לרבני ערים הן הליך מוסדר הקבוע בדין, וכי המשרד ימשיך לפעול להבטחת קיומם של הליכי בחירה מקצועיים, תקינים ושקופים.