התפתחות משמעותית בחקירה נגד דובר המשטרה

מפכ"ל המשטרה דני לוי פתח אמש (רביעי) בבירור משמעתי נגד דובר המשטרה, ניצב משנה אריה דורון. הבירור נפתח בעקבות דברים שאמר דורון על יו"ר מפלגת הדמוקרטים, יאיר גולן.

בריאיון לרדיו גלי ישראל אמר דורון כי גולן הוא "אחד מעוכרי ישראל הגדולים". בעקבות הדברים הוגשה עתירה לבג"ץ בדרישה לפתוח נגדו בהליך משמעתי.

את העתירה הגיש עורך הדין גונן בן יצחק. לפני שפנה לבית המשפט הוא שלח פנייה למפכ"ל ולגורמים נוספים במשטרה, אך לדבריו לא קיבל מענה.

בעתירה ביקש בן יצחק מבית המשפט להורות למפכ"ל להסביר מדוע הוא אינו פותח מיד בהליך משמעתי נגד דורון, בשל ההתבטאויות שפורטו בעתירה.

השופט חאלד כבוב הורה למשטרה להשיב לעתירה עד 2 בספטמבר. בתחילה מסרה המדינה כי הפניות נגד דורון נמצאות בבדיקה של מחלקת המשמעת במשטרה.

אמש הודיע הייעוץ המשפטי של המשטרה כי נפתח בירור משמעתי. בהודעה שנמסרה לבג"ץ נכתב כי במהלך הבירור תגובש המלצה בעניינו של דורון, והיא תועבר לגורמים המוסמכים במשטרה כדי שיחליטו כיצד לפעול.