היועמ"שית נגד לוין: "חשש כבד וברור לפוליטיזציה"

היועצת המשפטית לממשלה הגישה הערב (שלישי) לבג"ץ את תשובתה להודעת שר המשפטים יריב לוין בנוגע לקידום המינויים במסגרת השינויים במחלקה לחקירות שוטרים, וביקשה מבית המשפט למנוע את קידום הליכי המינוי לתפקיד מנהל היחידה ולתפקיד הממונה במהלך תקופת הבחירות.

התשובה הוגשה לאחר שלוין הודיע בחודש שעבר כי בכוונתו לקדם את המינויים. בית המשפט אפשר ליועצת המשפטית לממשלה להשיב לעמדתו של השר, וכעת היא טוענת כי קידום המהלך בתקופת הבחירות אינו מתיישב עם ההלכות שנקבעו בנושא מינויים בתקופה זו.

בתשובה נטען כי המקרה מעורר "חשש למחטף פוליטי ושיקולים זרים", הן ביחס למינוי חברי הוועדה והן ביחס לבחירת מנהל היחידה והממונה. לפי עמדת היועמ"שית, מדובר במהלך משמעותי במערכת אכיפת החוק, כאשר שני בעלי התפקידים שימונו צפויים לקדם את הקמת הגוף החדש ולעצב אותו.

אחת הטענות המרכזיות בתשובה נוגעת למידת השפעתו של לוין על הוועדה שתבצע את המינויים. היועמ"שית טוענת כי לשר "השפעה ישירה ודומיננטית על שלושה מחמשת חברי הוועדה הממנה", בהם מנכ"ל משרד המשפטים, שעומד בראש הוועדה, נציג שנבחר על ידי השר ונציג מטעם נציב שירות המדינה, שבבחירתו היה מנכ"ל המשרד מעורב.

בתשובה אף מוגדרת טענתו של לוין, שלפיה לא מדובר במינוי על ידי הממשלה או השר משום שלשר נציג אחד בוועדה, כ"היתממות". לטענת היועמ"שית, מהעובדות עולה כי לשר השפעה משמעותית על בחירת רוב חברי הוועדה.