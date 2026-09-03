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אחרי ההחלטה לחשוף את השמות

אליעד שרגא נגד החלטת בג"ץ בעניין זיני: "מסע נקם אישי ומקצועי"

התנועה לאיכות השלטון יוצאת נגד ההחלטה לחייב את יוצאי השב"כ למסור את שמותיהם לדוד זיני, וקוראת לראש השירות לוותר על קבלת הרשימה (משפט)

6תגובות
עו"ד אליעד שרגא (צילום: יונתן זינדל / פלאש 90)

התנועה לאיכות השלטון יצאה היום (חמישי) נגד החלטת בג"ץ לחייב את יוצאי השב"כ שהתנגדו למינויו של דוד זיני לראש השירות למסור לו את שמותיהם. בתנועה הזהירו כי חשיפת זהותם עלולה להוביל לפגיעה בעותרים, וקראו לזיני לוותר על קבלת הרשימה.

"התנועה קוראת לראש השב״כ דוד זיני לנהוג באחריות ולהודיע כי הוא מוותר על דרישתו לקבל את שמותיהם של 186 יוצאי השב״כ שהתנגדו למינויו", נמסר בתגובה להחלטה.

הדברים מגיעים לאחר שבג"ץ קבע כי יוצאי השב"כ שעתרו בעילום שם נגד מינוי זיני יידרשו למסור את שמותיהם לראש השירות בתוך שבעה ימים. זאת לאחר שכבר נקבע כי לזיני עומדת הזכות לקבל את זהות העותרים.

בתנועה תקפו את האפשרות שהשמות יועברו לזיני וטענו: "ההתעקשות לחשוף את זהותם מעמיקה את הקרע בתוך השירות, פוגעת באמון הציבור ומסיטה את הארגון ממשימותיו הביטחוניות החיוניות".

במהלך הדיון שהתקיים בתחילת השבוע, נשיא בית המשפט העליון, , אף הציע לזיני לשקול מחדש את עמדתו ולוותר על זכותו לקבל את השמות. למרות זאת, בהחלטה שניתנה כעת נקבע כי על העותרים למסור את שמותיהם לזיני בתוך שבעה ימים.

בתנועה לאיכות השלטון הזהירו מפני ההשלכות האפשריות של ההחלטה: "חשיפת השמות עלולה לפתוח פתח למסע נקם אישי ומקצועי נגד העותרים, רק משום שמימשו את זכותם לפנות לבית המשפט. על זיני להפסיק את הפגיעה בשב״כ ולאפשר לאנשיו להתרכז בהגנה על ביטחון המדינה".

בסיום תגובתה מסרה התנועה: "אסור שהשב״כ יהפוך לכלי להרתעה ולרדיפה של מי שמבקרים את השלטון או את העומד בראש השירות".
שב"כבית המשפט העליוןהתנועה לאיכות השלטוןיצחק עמיתדוד זיני

6 תגובות

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6
לנהוג באחריות? האם העותרים נהגו באחריות כשהתנגדו לזיני עם כתבות מהעיתון? ומה קרה לשלטון החוק ויש שופטים בירושלים? כשזה לא כמוני אז אין?
משה
5
טעות כתיב "אליעד בן גיגי"
מכלוף
4
לא הבנתי העותרים נגד זיני לא עשו מסע נקם אישי ומקצועי ? איפה היה אז אליעד שרגא ? . חברה תהיו גברים ותחשפו את שמותיכם ! כי החשש כאן שזה דוקא לא היה על רקע מקצועי רק על רקע ציני ופוליטי. וזכות העם לדעת !
אני

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