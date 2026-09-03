התנועה לאיכות השלטון יצאה היום (חמישי) נגד החלטת בג"ץ לחייב את יוצאי השב"כ שהתנגדו למינויו של דוד זיני לראש השירות למסור לו את שמותיהם. בתנועה הזהירו כי חשיפת זהותם עלולה להוביל לפגיעה בעותרים, וקראו לזיני לוותר על קבלת הרשימה.

"התנועה קוראת לראש השב״כ דוד זיני לנהוג באחריות ולהודיע כי הוא מוותר על דרישתו לקבל את שמותיהם של 186 יוצאי השב״כ שהתנגדו למינויו", נמסר בתגובה להחלטה.

הדברים מגיעים לאחר שבג"ץ קבע כי יוצאי השב"כ שעתרו בעילום שם נגד מינוי זיני יידרשו למסור את שמותיהם לראש השירות בתוך שבעה ימים. זאת לאחר שכבר נקבע כי לזיני עומדת הזכות לקבל את זהות העותרים.

בתנועה תקפו את האפשרות שהשמות יועברו לזיני וטענו: "ההתעקשות לחשוף את זהותם מעמיקה את הקרע בתוך השירות, פוגעת באמון הציבור ומסיטה את הארגון ממשימותיו הביטחוניות החיוניות".

במהלך הדיון שהתקיים בתחילת השבוע, נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, אף הציע לזיני לשקול מחדש את עמדתו ולוותר על זכותו לקבל את השמות. למרות זאת, בהחלטה שניתנה כעת נקבע כי על העותרים למסור את שמותיהם לזיני בתוך שבעה ימים.

בתנועה לאיכות השלטון הזהירו מפני ההשלכות האפשריות של ההחלטה: "חשיפת השמות עלולה לפתוח פתח למסע נקם אישי ומקצועי נגד העותרים, רק משום שמימשו את זכותם לפנות לבית המשפט. על זיני להפסיק את הפגיעה בשב״כ ולאפשר לאנשיו להתרכז בהגנה על ביטחון המדינה".

בסיום תגובתה מסרה התנועה: "אסור שהשב״כ יהפוך לכלי להרתעה ולרדיפה של מי שמבקרים את השלטון או את העומד בראש השירות".