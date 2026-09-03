בית משפט השלום בכפר סבא קבע היום (חמישי) כי עידו שיפוני ישלם כ-180 אלף שקלים לאלוף במילואים ישראל זיו, בעקבות דברים שפרסם נגדו ובהם ייחס לו, לצד האלופים במילואים יאיר גולן ונועם תיבון, ידיעה מוקדמת על טבח 7 באוקטובר.

בפרסום שעמד במוקד התביעה כתב שיפוני: "באמת ישראל זיו, איך זה ששלושה אנשים שנשבעו לעשות הכל כדי להפיל את הממשלה, אתה, תיבון ויאיר גולן, ביחד עם המרגל ששמו נקשר בו, ידעתם להגיע למקום ככה על הבוקר, ערוכים ומצוחצחים להסתער על הצלמים? מה ידעתם שהחיילים שנשחטו במיטות לא ידעו".

השופט רונן פלג דחה את האפשרות לפרש את הדברים באופן אחר וקבע כי משמעות הפרסום ברורה. "בית המשפט לא מוצא, שמילותיו של הנתבע בפרסומו אינן ברורות או יכולות להיות במחלוקת פרשנית. האדם הסביר הקורא את הפרסום מבין היטב את כוונתם".

בהמשך פירט השופט כיצד, לשיטתו, היה קורא סביר מבין את הדברים: "התובע, אלוף במילואים, לצד שניים מחבריו, יאיר גולן ונועם תיבון, גם הם אלופים במילואים, שלושתם כאלה 'שנשבעו לעשות הכל כדי להפיל את הממשלה', לצד מרגל עלום, ידעו מראש להתייצב בעוטף עזה בבוקר טבח 7/10/23 כדי להצטלם ולהתפרסם".

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לדברי השופט, מהפרסום עולה טענה חמורה אף יותר: "ההנחה העומדת בבסיס הפרסום של הנתבע היא ברורה: ישראל זיו וחבריו ידעו מראש על הטבח המתוכנן ולא עדכנו את צה"ל".