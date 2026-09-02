סערת הצהרת שרה נתניהו: שר הביטחון סירב לשלול בגידה

בהופעה ציבורית טעונה במיוחד בוועידת ynet, בחר שר הביטחון ישראל כץ שלא להכחיש באופן חד־משמעי את תיאוריות הקונספירציה סביב אירועי 7 באוקטובר. כץ השאיר פתח עמום ומטריד לשאלות הקשות שהעלתה לאחרונה אשת ראש הממשלה, שרה נתניהו, בראיון לחדשות 14.

כשנשאל כץ באופן ישיר על דבריה המרמזים כלפי יו"ר מפלגת הדמוקרטים, יאיר גולן – לפיהם הגיע לזירה בדרום בשעה מוקדמת באופן מחשיד – התחמק מתשובה ברורה. השר טען כי הוא "לא צורך תקשורת" ומתייחס אך ורק למה שהוא מכיר מחומרי החקירה הרשמיים.

"המחדל מספיק עמוק" - אך לא שלל בגידה

לדברי שר הביטחון, בכירי חמאס תיאמו מהלכים הדוקים עם חיזבאללה ואיראן והכריעו את עוצבת עזה בהתאם לתוכנית "חומת יריחו", שאותה הגדיר ככזו שלא דווחה לדרג המדיני. "מה שאני מכיר בחומר שאני ראיתי, אז המחדל הוא מספיק עמוק שהוא מסביר מה קרה שם", הדגיש כץ.

אולם למרות הניסוח הזהיר, שר הביטחון התעקש שוב ושוב שלא להוציא מכלל אפשרות את שאלת הבגידה. ההתחמקות החוזרת מהכחשה מפורשת הותירה את הקהל והתקשורת עם שאלות קשות על מה בדיוק יודע שר הביטחון ומה הוא מעדיף לא לחשוף.

רעידת האדמה של שרה נתניהו

האמירות הללו של כץ מצטרפות לרעידת האדמה התקשורתית שחוללה שרה נתניהו בראיון שפורסם בערוץ 14, שבו תהתה בפומבי על נוכחותו המוקדמת של יאיר גולן בשטח בבוקר הטבח. "כשאתה איש צבא בדרגה כזאת גבוהה, טוען שאתה לוחם בשישה, בשבעה באוקטובר, אתה כבר השכם בבוקר היית שם, כבר מלובש ומוכן. בשעה מאוד מאוד מוקדמת, שאחרים לא ידעו, כגון ראש הממשלה", אמרה שרה נתניהו.

למרות שציינה כי היא "לא שותפה לשום תאוריות" ודרשה הקמת "ועדת חקירה אמיתית", עצם העלאת הסוגיה הובילה לתגובה משפטית חריפה: גולן שלח אליה מכתב התראה טרם נקיטת הליכים, ובו דרש התנצלות פומבית ופיצוי בסך 2.5 מיליון שקלים שיועברו לניצולי מסיבת הנובה.

נתניהו: "לא הייתה בגידה, זה קשקוש"

בתגובה לסערה, ראש הממשלה בנימין נתניהו מיהר להכחיש את תיאוריות הבגידה. "קשקוש בלבוש", אמר, בהתייחסו לדברי רעייתו. "אני חושב שהיה כשל, כשל גדול, והוא מתבטא במה שקרה בעצם בלילה ובבוקר לפני ההתקפה, שהיו כל הסימנים והחליטו בגלל שיקול של מיסקלקולציה - שלא נרגיז את חמאס - לא להעיר אותי ולא לתקוף מראש".

"זה כשל, אבל זה לא בגידה. זה קורה. לצערי קרה עם מחירים נוראיים, אבל זה לא בגידה וגם אשתי לא אמרה שהייתה בגידה. זה סתם קשקוש", סיכם נתניהו. אולם ההכחשה המפורשת של ראש הממשלה עומדת בניגוד בולט להתחמקות של שר הביטחון.

החזית האיראנית: "השמדנו את תוכנית הגרעין"

לצד הזירה הפוליטית הבוערת, שר הביטחון הציג תמונת מצב אסטרטגית חסרת פשרות בחזית האיראנית. כץ הצהיר כי ישראל השמידה את תוכנית הגרעין של איראן במסגרת מבצע "עם כלביא", ומאז ועד עתה היא לא חודשה.

הוא שיבח את יכולותיו של צה"ל והבהיר בנחרצות כי המערכת ערוכה היטב להגן על המדינה: "אם הם יתקפו אותנו, אנחנו נגיב בעוצמה רבה, בלי תלות באף אחד". האמירות הללו מגיעות על רקע מתיחות מתמשכת עם איראן ומתוך רצון להציג עמדה נחושה מול האיום הגרעיני.