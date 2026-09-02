התקרית שהחרידה את הפנטגון: ירי בהורמוז לעבר החמקן

מטוס קרב חמקן מסוג F-35 Lightning II ( צילום: חיל האוויר של צבא ארה"ב )

תקרית חריגה ומסוכנת במיוחד התרחשה במצר הורמוז, כאשר סוללת נ"מ איראנית העזה לשגר טיל קרקע-אוויר לעבר אחד הנכסים הצבאיים המתקדמים ביותר של ארצות הברית – מטוס החמקן F-35. על פי דיווח שפורסם לראשונה באתר 'אקסיוס', התקרית התרחשה בזמן שמטוס הקרב המתקדם סיפק כיסוי אווירי למכליות נפט ולספינות מסחריות שחצו את המצר האסטרטגי.

למרות שהטיל לא התקרב מספיק כדי להוות איום ישיר או לייצר פגיעה ממקדת, והאירוע הסתיים ללא נפגעים או נזק, עצם העובדה שטהראן העלתה את הרף והרימה יד על מטוס אמריקאי מתקדם חוללה רעידת אדמה בצמרת הביטחונית בוושינגטון. מדובר בתקרית חסרת תקדים שמעידה על הסלמה משמעותית בעימות הימי המתמשך במפרץ הפרסי. האם איראן זיהתה את החמקן? מומחי תעופה וגורמי ביטחון מבהירים כי עצם שיגור הטיל אינו מעיד בהכרח על כך שאיראן הצליחה לבצע נעילת מכ"ם מלאה על החמקן. בשדה הקרב המודרני, ירי לעבר פלטפורמות חמקניות מתבצע לרוב באחת משלוש שיטות: ירי 'עיוור' או סטטיסטי לעבר מרחב משוער שבו זוהתה פעילות, שימוש במערכות פסיביות וחיישנים תרמיים או אופטיים שאינם מקרינים גלי מכ"ם ולכן מתחמקים ממערכות ההתרעה של המטוס, או זיהוי בסיסי באמצעות מכ"מים בתדר נמוך שיודעים להצביע על נוכחות כללית בשמיים אך ללא יכולת דיוק להנחיית טיל. הנשיא טראמפ בקריאה ישירה: "מתי העם האיראני יתקומם ויצא להילחם?" יוסי נכטיגל | 07:05 ההערכה המרכזית היא שמדובר בירי אופטי-תרמי או הרתעתי שנועד לאותת נוכחות. עם זאת, גורמים בפיקוד המרכז של צבא ארה"ב מתייחסים לתקרית ברצינות רבה, שכן היא מעידה על נכונות איראנית להסלים את העימות גם במחיר של התנגשות ישירה עם כוחות אמריקאיים.

מטוס F-35 מחיל הנחתים ( צילום: F-35 Lightning II משרד ההגנה ארה"ב )

תוכנית 'כיסוח הדשא' ותגובת השרשרת

התקרית בשחקים לא נשארה בחלל הריק והיוותה זרז משמעותי במערכת הלחצים הצבאית. וושינגטון מזהה בבירור כי למרות המכות הקשות שספגה איראן בחודשים האחרונים, טהראן מנסה באופן אקטיבי לשקם את מערכי המכ"ם וטילי החוף שלה סביב נתיבי השיט.

בעקבות זאת, פיקוד המרכז של צבא ארה"ב, בגיבוי מלא של שר ההגנה פיט הגסת', גיבש תוכנית מבצעית חדשה המכונה תפיסת 'כיסוח הדשא'. במסגרת זו מוצע לבצע תקיפות תקופתיות ומוגבלות נגד יעדים איראניים במצר, כדי להשמיד מערכות צבאיות בכל פעם שהן מוקמות מחדש. בעוד בבית הלבן תחילה היססו מחשש להסלמה רחבה, השטח לא חיכה והדרמה הסלימה.

כוחות ארה"ב השמידו שני משגרי טילים איראניים באי לארק שניסו לזרוע מוקשים ימיים, ובתגובה שיגרה איראן מטח טילים בליסטיים לעבר בסיסים אמריקאיים בירדן – בסיס המלך חוסיין ובסיס אל-אזרק. על פי דיווחים, מערכות ההגנה האווירית הצליחו ליירט את מרבית הטילים, ולא דווח על נפגעים משמעותיים.

מטוס F-35 אמריקאי - צילום: חשבון רשמי של F-35 JPO. נקודת המוקד של משרד ההגנה 10 10 0:00 / 0:11 מטוס F-35 אמריקאי ( צילום: חשבון רשמי של F-35 JPO. נקודת המוקד של משרד ההגנה )

טראמפ: 'נכה באיראן קשה'

בעקבות מתקפת הטילים בירדן, הנשיא דונלד טראמפ הצהיר במפורש כי ארה"ב תגיב בעוצמה רבה וכי הם 'יכו באיראן קשה'. בהודעה שפרסם, הבהיר הנשיא: 'ארצות הברית תוקפת, ברגעים אלה ממש, מטרות איראניות סמוך למצר הורמוז. התקיפות הן גדולות וחזקות, והן מגיעות כגמול על הניסיון הכושל של האיראנים להוסיף מוקשים ימיים למצר'.

טראמפ הוסיף והזהיר: 'אם המדינה הכושלת של איראן תנקוט בצעדי גמול על המתקפה המוצדקת מאוד הזו, היא תותקף שוב ברמה קשה וגבוהה בהרבה'. אמירה זו מעריכים כי תביא כעת לאישור סופי של תוכנית התקיפות המוגבלות שמקדם פיקוד המרכז במצר הורמוז.

פיקוד המרכז של ארה"ב מסר כי התקיפות כוונו נגד משמרות המהפכה, אך לא פירט אילו מטרות הותקפו. לפי גורמים במדינה שצוטטו ב'ניו יורק טיימס', הותקפו בין היתר בסיס צבאי בעיר בנדר עבאס והאזור הסמוך לנמל התעופה באי קשם, בהם נגרם 'נזק משמעותי'.

טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

המצור הימי מתהדק

המצור הימי האמריקאי על איראן, שחודש ב-14 ביולי לאחר קריסת ההבנות הזמניות, מתהדק באופן משמעותי. דיווחים מערוצי אופוזיציה איראניים מצביעים על כך שהצי האמריקאי כבר אינו מסתפק במניעת כניסת ספינות לנמלים איראניים או יציאה מהם, אלא מזהיר בימים האחרונים גם ספינות איראניות מפני תנועה בין נמלים שונים בתוך המים הטריטוריאליים של איראן עצמה.

פיקוד המרכז של צבא ארה"ב מדווח כי מאז חידוש המצור הופנו עשרות ספינות מסחריות שניסו להפר אותו: נכון לסוף אוגוסט מדובר בכ-70 ספינות שהוטו ממסלולן, שלוש ספינות שהושבתו ושתיים שעלו עליהן כוחות אמריקאיים. המהלך נועד לשבש עוד יותר את התנועה הימית הפנימית של איראן ולהקשות על שינוע סחורות, דלק וציוד צבאי בין נמליה לאורך המפרץ הפרסי ומפרץ עומאן.

אנליזה של רשת CNN מעריכה כי המשטר האיראני מאבד במהירות את יתרונו. המצור הכלכלי פוגע בליבת היכולת של המשטר בטהראן להמשיך בלחימה. תחזיות קרן המטבע הבינלאומית מצביעות על התכווצות של יותר מחמישה אחוזים בכלכלה האיראנית השנה, לצד זינוק באינפלציה לרמה המתקרבת לשבעים אחוזים.