בבטן הסירה: רכיבי הרצח שאיראן מבריחה לחות'ים

צבא ההתנגדות בתימן - צילום: התקשורת הצבאית של תנועת ההתנגדות הלאומית 10 10 0:00 / 3:35 צבא ההתנגדות בתימן ( צילום: התקשורת הצבאית של תנועת ההתנגדות הלאומית )

במרחב ימי סוער שבו נמתחים קווי ההגנה והכלכלה של המזרח התיכון כולו, נרשם לפני כשבוע רגע דרמטי שחודר היישר אל לב ליבו של איום הטרור האזורי. כוחות "ההתנגדות הלאומית" בתימן התירו לפרסום תיעוד ויזואלי נדיר וקריטי ממועצת הביטחון הימית, המציג את רגע היירוט והתפיסה של סירת הברחה עמוסה לעייפה ברכיבים אלקטרוניים רגישים.

המבצע, שהתרחש בעקבות מודיעין מדויק, מסיר את המסכה מעל צינור החמצן הטכנולוגי שמעניק משמרות המהפכה למיליציות החות'יות – איום ישיר שמערער את חופש השיט הבינלאומי ומשליך בעוצמה על הביטחון הלאומי של ישראל.

חיל הים בתימן ( צילום: התקשורת הצבאית של תנועת ההתנגדות הלאומית )

רכיבים קריטיים לכטב"מים תוקפים חותכים בבשר החי: המכירה המחרידה שמתרחשת לאור יום באיראן דני שפיץ | 10:18 בסרטון ובהודעות הרשמיות של דובר הכוחות, סאדיק דוויד, נחשפו בקרבי הסירה חלקים חיוניים מפס הייצור של כטב"מים תוקפים ומתאבדים ומערכות דומות לסירות נפץ. בין הרכיבים שנתפסו בשטח בולטים מערכות בקרה והנחיה – רכיבי ניווט והיגוי מדויק המיועדים להכוונת הכלים לעבר מטרות אסטרטגיות. כמו כן נתפסו מכשירי תקשורת ושליטה מרחוק: מכשירי קשר, טלפונים אלחוטיים, אנטנות וציוד מתקדם לשידור ועיבוד וידאו בזמן אמת, המאפשרים למפעיל לראות את השטח עד רגע הפגיעה. בנוסף, נמצאו רכיבים אלקטרוניים ייעודיים למערכות הזרקת דלק במנועים, המאפשרים להאריך דרמטית את טווח הטיסה של הכלים.

לא טכנולוגיית על – אלא אינטגרציה קטלנית

הניתוח המקצועי של הציוד חושף תמונה מטרידה: אין מדובר בטכנולוגיות צבאיות סודיות ויקרות, אלא בחלקים מסחריים זמינים מסוג Commercial Off-The-Shelf (COTS). מדובר ברכיבים אזרחיים הנרכשים בחופשיות ברשת עבור רחפנים חקלאיים, טיסנים ומרוצי FPV.

איראן, באמצעות רשת ענפה של חברות קש עולמיות, מצליחה לעקוף את הסנקציות הבינלאומיות, לרכוש את החלקים ממדינות כמו סין, גרמניה, יפן וארצות הברית, ולהרכיב מהם בבתי מלאכה בתימן נשק קטלני בעלות של אלפי דולרים בודדים – כזה שמחייב את צבאות המערב וישראל להפעיל מולם מיירטים בעלות של מיליונים.

מערכה אסימטרית שמחייבת עירנות עליונה

החיבור הזה מציב את ישראל בחזית המערכה נגד טרור אסימטרי המשלב הברחות ימיות עקביות דרך נמלי האזור. הפגיעה בנתיבי השיט בים האדום, עליית עלויות הביטוח והסטת הספינות הם רק קצה המזלג של אסטרטגיה איראנית מתוחכמת המחייבת עירנות מודיעינית עליונה ושיתוף פעולה בינלאומי הדוק.

כזכור, לפני מספר חודשים הבריחה איראן בטיסה חשאית מפקדים בכירים ממשמרות המהפכה וציוד צבאי מתקדם לתימן, במטרה לשפר את יכולות הטילים והכטב"מים של החות'ים. המבצע הנוכחי מדגים כי רשת ההברחות הימית פועלת במקביל לנתיבים האוויריים, ומהווה איום מתמשך על הביטחון האזורי.

התפיסה האחרונה מצטרפת לשורה של מבצעי סיכול הברחות שמבצעים כוחות הביטחון בזירות שונות, ומדגישה את החשיבות הקריטית של שמירה על נתיבי השיט והמעברים הימיים באזור.