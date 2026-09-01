בתגובה ראשונה לראיון של רעייתו שרה, ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר הערב (שלישי) כי "לא הייתה בגידה" ב-7 באוקטובר.

"קשקוש בלבוש", אמר, בהתייחסו לסערה בעקבות דבריה של שרה שרמזו למידע מוקדם שהיה ליאיר גולן לגבי הטבח. לדבריו, "שאלו אותי כבר, ואמרתי כמה פעמים. 'אתה חושב שהייתה בגידה?' - אמרתי - לא, אני לא חושב שהייתה בגידה".

עוד הוסיף רה"מ: "אני חושב שהיה כשל, כשל גדול, והוא מתבטא במה שקרה בעצם בלילה ובבוקר לפני ההתקפה, שהיו כל הסימנים והחליטו בגלל שיקול של מיסקלקולציה - שלא נרגיז את חמאס - לא להעיר אותי ולא לתקוף מראש".

"זה כשל, אבל זה לא בגידה. זה קורה. לצערי קרה עם מחירים נוראיים, אבל זה לא בגידה וגם אשתי לא אמרה שהייתה בגידה. זה סתם קשקוש", סיכם נתניהו.