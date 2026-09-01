בתגובה ראשונה לראיון של רעייתו שרה, ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר הערב (שלישי) כי "לא הייתה בגידה" ב-7 באוקטובר.
"קשקוש בלבוש", אמר, בהתייחסו לסערה בעקבות דבריה של שרה שרמזו למידע מוקדם שהיה ליאיר גולן לגבי הטבח. לדבריו, "שאלו אותי כבר, ואמרתי כמה פעמים. 'אתה חושב שהייתה בגידה?' - אמרתי - לא, אני לא חושב שהייתה בגידה".
עוד הוסיף רה"מ: "אני חושב שהיה כשל, כשל גדול, והוא מתבטא במה שקרה בעצם בלילה ובבוקר לפני ההתקפה, שהיו כל הסימנים והחליטו בגלל שיקול של מיסקלקולציה - שלא נרגיז את חמאס - לא להעיר אותי ולא לתקוף מראש".
"זה כשל, אבל זה לא בגידה. זה קורה. לצערי קרה עם מחירים נוראיים, אבל זה לא בגידה וגם אשתי לא אמרה שהייתה בגידה. זה סתם קשקוש", סיכם נתניהו.
הראיון החריף - והדרישה להתנצלות
הרקע לעימות החריף הוא ריאיון שהעניקה נתניהו אמש לערוץ 14, שבו התייחסה לפעילותו של גולן ב-7 באוקטובר. במהלך הריאיון אמרה נתניהו: "כשאתה איש צבא בדרגה כזאת גבוהה, טוען שאתה לוחם בשישה, בשבעה באוקטובר, אתה כבר השכם בבוקר היית שם, כבר מלובש ומוכן. בשעה מאוד מאוד מוקדמת, שאחרים לא ידעו, כגון ראש הממשלה".
בעקבות הדברים, שלח גולן מכתב התראה לשרה נתניהו, שבו דרש ממנה לפרסם התנצלות ותיקון בתוך 24 שעות, ולתאם תשלום פיצוי שיועבר כתרומה לניצולי הנובה.
מוקדם יותר היום דחתה רעיית ראש הממשלה את דרישת גולן להתנצל בפניו על הדברים. לטענתה, גולן עצמו הוא זה שצריך להתנצל על דבריו ומעשיו בעבר. כך דיווח הפרשן הפוליטי עמית סגל.
4 תגובות