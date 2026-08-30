יו"ר ש"ס אריה דרעי הגיב היום (ראשון) להחלטת התנועה לאיכות השלטון בראשות עורך הדין אליעד שרגא לפנות נגד הראשון לציון שגינה אמש את היועמש"ית בצורה קשה.

דרעי חשף את מוצאו המרוקאי של שרגא שמשפחתו החליפה את השם מ"בן גיגי" לשם בעל אינטונציה אשכנזית "שרגא".

וכך כתב דרעי:

"אלעד בן גיגי, כבן העדה המרוקאית, היה מצופה ממך שתהיה מהראשונים לעתור נגד היועמ״שית שהורתה לבטל את הילולת מרן רבנו עובדיה יוסף זצ״ל, שכל כך הרבה מבני עדות המזרח מעריצים אותו ומבקשים להנציח את מורשתו.

אתה שמתיימר לדאוג לזכויות האזרח, לא רק שלא עשית זאת, אלא אתה אף מתנפל בחוצפה על בנו וממשיך דרכו, מרן הראש״ל הגר״י יוסף, שמבטא את הכאב שלו ושל ציבור ענק.

בן גיגי, עד כמה אפשר להידרדר ולרמוס את הכבוד העצמי ואת כבוד העדה שלך?"

הטלטלה סביב החלטות מערכת אכיפת החוק קיבלה אמש תפנית חריפה ודרמטית במישור הציבורי והרוחני. כפי שפורסם לראשונה באתר "כיכר השבת", הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, הקדיש חלק מרכזי משיעורו השבועי למתקפה חריפה ונוקבת במיוחד כנגד היועצת המשפטית לממשלה, בעקבות החלטתה השנויה במחלוקת להורות על ביטול אירוע ההילולה המרכזי לזכרו של מרן פוסק הדור, רבי עובדיה יוסף זצ"ל.

בפתח שיעורו תקף הראשון לציון את היועצת באמירות קשות נגד התנהלותה. "היועמשי״ת שונאת הדת שהחליטה לבטל את ההילולות למרן רבינו עובדיה יוסף זיע״א", אמר הרב בכאב גלוי, והטיח בה דברים חריפים ביותר: "המרשעת הזו מתעסקת עם מרן? הקב״ה יכלה אותה, היא תקבל את המכה שלה".