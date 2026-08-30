 דלג לתוכן הראשי
דחוסים וצפופים

אירוע חמור בירושלים: תא המטען נפתח - ואלו האנשים שהתחבאו בתוכו

שוטרי מחוז ירושלים תפסו ארבעה שוהים בלתי חוקיים פלסטינים שהתחבאו בתוך תא מטען של רכב פרטי. הרכב אותר במחסום חיזמא, חצה את תחומי ירושלים ונעצר בשכונת פסגת זאב | צפו בתיעוד החריג - החשודים נשלפים מתוך תא המטען (בארץ)

(צילום: דוברות המשטרה)

פעילות נחושה של שוטרי מחוז ירושלים מנעה אירוע בטחוני ופלילי חמור בלב שכונת מגורים בירושלים: שוטרי משטרת ישראל איתרו רכב פרטי חשוד שעבר במחסום חיזמא ונכנס לתחומי העיר ירושלים. בעקבות הזיהוי, פתחו השוטרים במעקב וביצעו עצימת חירום של הרכב כשהוא נע סמוך לשכונת פסגת זאב.

מיד עם עצירת הרכב, ניגשו השוטרים לבדיקה ראשונית של הנהג – צעיר בן 22, תושב שכם. בתיעוד ממצלמות הגוף של השוטרים ניתן לראות את רגעי הדרמה הראשונים, כאשר השוטר מודיע לנהג בשפה הערבית על מעצרו בגין חשד להסעת שוהים בלתי חוקיים ומבהיר לו את זכויותיו. מיד לאחר מכן פונים השוטרים לחלקו האחורי של הרכב ופותחים את דלת תא המטען.

המחזה שנגלה לעיני השוטרים בתא המטען הקטן היה צפוף במיוחד: ארבעה גברים, תושבי יהודה ושומרון ללא אישורי שהייה כחוק, נדחסו ושכבו זה על גבי זה כשהם לחוצים בתוך החלל הצר והאטום. בתיעוד הווידאו נראים השוטרים מורים ליושבים בתא המטען לצאת החוצה בזהירות בזה אחר זה, תוך הוראות בטיחות תקיפות ("בלי תנועות חדות, שכב על הבטן") כדי למנוע כל ניסיון בריחה או סכנה לכוחות.

במהלך תחקור מהיר בשטח שנרשם בסרטון, נשאלים השב"חים על מקורם ויעדם, ואחד מהם משיב כי היו בדרכם לעבודה בתל אביב. השוטרים השתלטו על כלל הנוסעים, כבלו אותם והשכיבו אותם על המדרכה לצד הרכב עד להגעת תגבורת והשלמת הבדיקות הבטחוניות.

בתום האירוע בשטח, ארבעת השוהים הבלתי חוקיים הורחקו חזרה דרך המחסום לשטחי יהודה ושומרון. לעומתם, הנהג החשוד בהברחתם נעצר והועבר לחקירה אינטנסיבית בתחנת שפט. המשטרה הביאה את החשוד בפני בית המשפט, אשר בחן את מכלול הראיות והאריך את מעצרו עד לתאריך 31.8.26 לצורך המשך החקירה והגשת כתב אישום.

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר