פעילות נחושה של שוטרי מחוז ירושלים מנעה אירוע בטחוני ופלילי חמור בלב שכונת מגורים בירושלים: שוטרי משטרת ישראל איתרו רכב פרטי חשוד שעבר במחסום חיזמא ונכנס לתחומי העיר ירושלים. בעקבות הזיהוי, פתחו השוטרים במעקב וביצעו עצימת חירום של הרכב כשהוא נע סמוך לשכונת פסגת זאב.

מיד עם עצירת הרכב, ניגשו השוטרים לבדיקה ראשונית של הנהג – צעיר בן 22, תושב שכם. בתיעוד ממצלמות הגוף של השוטרים ניתן לראות את רגעי הדרמה הראשונים, כאשר השוטר מודיע לנהג בשפה הערבית על מעצרו בגין חשד להסעת שוהים בלתי חוקיים ומבהיר לו את זכויותיו. מיד לאחר מכן פונים השוטרים לחלקו האחורי של הרכב ופותחים את דלת תא המטען.

המחזה שנגלה לעיני השוטרים בתא המטען הקטן היה צפוף במיוחד: ארבעה גברים, תושבי יהודה ושומרון ללא אישורי שהייה כחוק, נדחסו ושכבו זה על גבי זה כשהם לחוצים בתוך החלל הצר והאטום. בתיעוד הווידאו נראים השוטרים מורים ליושבים בתא המטען לצאת החוצה בזהירות בזה אחר זה, תוך הוראות בטיחות תקיפות ("בלי תנועות חדות, שכב על הבטן") כדי למנוע כל ניסיון בריחה או סכנה לכוחות.

במהלך תחקור מהיר בשטח שנרשם בסרטון, נשאלים השב"חים על מקורם ויעדם, ואחד מהם משיב כי היו בדרכם לעבודה בתל אביב. השוטרים השתלטו על כלל הנוסעים, כבלו אותם והשכיבו אותם על המדרכה לצד הרכב עד להגעת תגבורת והשלמת הבדיקות הבטחוניות.

בתום האירוע בשטח, ארבעת השוהים הבלתי חוקיים הורחקו חזרה דרך המחסום לשטחי יהודה ושומרון. לעומתם, הנהג החשוד בהברחתם נעצר והועבר לחקירה אינטנסיבית בתחנת שפט. המשטרה הביאה את החשוד בפני בית המשפט, אשר בחן את מכלול הראיות והאריך את מעצרו עד לתאריך 31.8.26 לצורך המשך החקירה והגשת כתב אישום.