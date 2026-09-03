נצחון לזיני: בג"ץ הכריע שיקבל את שמות יוצאי השב"כ שעתרו נגדו

חרף הדברים שנאמרו במהלך הדיון שהתקיים בתחילת השבוע, בג"ץ קבע היום (חמישי) כי ראש השב"כ דוד זיני זכאי לקבל לידיו את שמותיהם של יוצאי השירות שעתרו נגד מינויו. לפי ההחלטה, שמות העותרים יימסרו לזיני בתוך שבעה ימים.

ההכרעה מגיעה לאחר שבמהלך הדיון בעתירה עלתה שאלת חשיפת זהותם של העותרים בפני זיני. נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, ביקש מזיני לשקול אם הוא מוכן לוותר על קבלת הרשימה, אולם בהחלטה שניתנה כעת נקבע כי הוא זכאי לקבל אותה.

בהחלטתם התייחסו השופטים גם לטענה שלפיה קיימת מניעה להעביר את השמות בשל מגבלות הפרסום החלות על זהותם של אנשי שירות הביטחון הכללי. בית המשפט דחה את האפשרות שלפיה מגבלות הפרסום כשלעצמן מונעות את מסירת המידע לזיני.

"העותרים לא הצביעו על מקור שבדין, המאפשר להם להסתיר את שמותיהם מאדם בעל סיווג ביטחוני מתאים, שהוא משיב לעתירות שהוגשו נגדו", נכתב בהחלטה.

עם זאת, השופטים הבהירו כי קבלת הרשימה אינה מבטלת את מגבלות הפרסום הקיימות. בהחלטה צוין כי אין בהעברת השמות לזיני כדי להתיר את פרסומם, ככל שהדבר אסור מכוח הוראות הדין.

בית המשפט אף ציין כי "חרף זכותו של זיני לקבל לידיו את הרשימה", במהלך הדיון הוצע לו לשקול אם הוא מוכן לוותר עליה. אלא שבסופו של דבר נקבע כי זכותו לקבל את השמות עומדת בעינה.

בסיום ההחלטה קבעו השופטים יצחק עמית, נעם סולברג ודור מינץ כי העותרים יחויבו לגלות את שמותיהם לזיני, וכי עליהם לעשות זאת בתוך שבעה ימים.