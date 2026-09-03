סולברג מזהיר לקראת הבחירות: “אם יצליחו, נפסיד כולנו”

נועם סולברג ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

השופט נעם סולברג נשא הערב (חמישי) דברים בפתחה של שנת המשפט החדשה, והתייחס בהרחבה למערכת הבחירות, לקיטוב בחברה ולחשיבות השמירה על טוהר הבחירות. בדבריו הזהיר מפני גורמים “מבפנים ומבחוץ” המבקשים לאתגר, לסכסך ולפלג.

“תקופת הבחירות סוערת. מועמד למועמד, זאב. הרוחות מתלהטות”, אמר סולברג. “ישנם גורמים שונים, מבפנים ומבחוץ, שמבקשים לאתגר אותנו, לסכסך ולפלג. עלינו להישמר מפניהם. אם יצליחו, נפסיד כולנו”. סולברג הקדיש חלק נרחב מדבריו למשמעותה של הדמוקרטיה, תוך שהוא מזכיר דברים שנהגה לומר פרופ’ רות גביזון ז”ל, שלפיהם יתרונה של הדמוקרטיה הוא בכך שהיא “סופרת את כל האזרחים”. לדבריו, משמעות הדברים אינה מסתכמת בספירת הקולות בקלפי, אלא גם בחובה לתת מקום לעמדתו של האזרח ולהבטיח כי קולו יישמע גם לאחר הבחירות. בהמשך התייחס סולברג לקושי לקיים שיח ציבורי פתוח ומכבד בתקופה של מחלוקות חריפות. “נהיה פתוחים גם לשמוע, ולא רק להשמיע”, אמר. “ננסה לשכנע, אך נהיה פתוחים גם להשתכנע; נטה אוזן לביקורת, ונזכור כי לא כל האמת אצלנו”. התפתחות משמעותית בחקירה נגד דובר המשטרה משה כהן | 16:36 הקרב על 70 ס"מ בין השכנים: זה המחיר שקבע בית המשפט משה כהן | 15:07 סולברג התייחס גם למי שמבקשים לפעול בדרך של פשרה ומתינות, דווקא בתקופה שבה לדבריו גישה כזו עשויה להיתפס כחולשה. “דווקא בקשת אחדות, חיפוש פשרה, רדיפת שלום, באקלים עוין, נגד נטיות מושרשות, על אפה וחמתה של רוח התקופה, זהו, בעיניי, מאבק נאצל, נועז, הירואי ממש”.

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לקראת סיום דבריו עבר סולברג לעסוק בטוהר הבחירות, שאותו הגדיר “העקרון הנעלה, המצפן של הדמוקרטיה”. לדבריו, האחריות לשמירה עליו אינה מוטלת רק על ועדת הבחירות המרכזית, אלא גם על כלל רשויות המדינה ועל האזרחים.

“טוהר הבחירות הוא לא רק הצבתן של קלפיות, ספירת קולות תקינה, פרסום תוצאות במועד”, הדגיש. לדבריו, בחירות טהורות מחייבות אפשרות לכל בעל זכות בחירה לבחור “ללא מורא, ללא כפייה, ברצון חופשי וללא השפעה פסולה”.

סולברג הוסיף כי טוהר הבחירות כולל גם את שלומם של הבוחרים, המועמדים ועובדי הבחירות, את רציפות מערך הבחירות, תקינות הספירה ואת יכולתה של המדינה להתמודד עם ניסיונות לערער את אמון הציבור בתהליך ובתוצאות.

על עבודת ועדת הבחירות אמר: “אני מבטיחכם נאמנה, כי ועדת הבחירות עושה הכל”. את דבריו חתם בברכת שנה טובה ושנת שלום