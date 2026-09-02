בג"ץ מטיל ספק בהחלטת סולברג: "נושא הסמכות קשה לנו"

בג"ץ דן היום (רביעי) בעתירת הליכוד נגד החלטת יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, שלא לאפשר למפלגות לדווח בזמן אמת מי הגיע להצביע ומי טרם הגיע. במהלך הדיון הביעו השופטים קושי בעמדה שלפיה ההכרעה מצויה בסמכותו של יו"ר הוועדה, ונטו לקבל את טענת הליכוד שלפיה הסמכות נתונה לוועדת הבחירות כולה.

"לדעתנו נושא הסמכות קשה לנו", אמרו השופטים במהלך הדיון. לדבריהם, "אנו לא חושבים שלראש הוועדה יש סמכות מלאה אלא לכל הוועדה, כמו שעו"ד בומבך אמר". בכך אותתו השופטים כי הקושי המרכזי מבחינתם נוגע לזהות הגורם שבידיו הסמכות לקבל את ההחלטה.

העתירה הוגשה בעקבות ההחלטה שלא לאפשר למפלגות לדווח בזמן אמת על זהותם של מי שהגיעו להצביע ושל מי שלא הגיעו. הליכוד ביקש מבג"ץ להתערב בהחלטה, ובמהלך הדיון קיבלה עמדתו חיזוק משמעותי מצד השופטים בסוגיית הסמכות.

השופטים התייחסו גם לייצוג המשפטי במסגרת ההליך, והביעו תמיהה על כך שהפרקליטות מייצגת כמה גורמים שעמדותיהם אינן זהות. "אנו לא מבינים איך יכול להיות מצב שהפרקליטות מייצגת את היועמ"שית, את סולברג ואת ועדת הבחירות", אמרו, תוך שהם מציינים כי לגורמים הללו עמדות מנוגדות בעניין הנדון.