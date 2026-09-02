סמוטריץ' תקף את בן גביר ופנה לוינטר: "עופר, אל תיקח סיכונים"

( צילום: יונתן זינדל/פלאש 90 )

יום לאחר האיחוד הדרמטי בין מפלגת הציונות הדתית למפלגת זהות, חוזר שר האוצר בצלאל סמוטריץ' על קריאתו המרכזית: כל המפלגות מימין לליכוד חייבות להתאחד. בריאיון שנערך אתמול (רביעי) בתוכנית "בחצי היום" בכאן חדשות ברשת ב', הבהיר סמוטריץ' כי הוא פונה לכל הגורמים במחנה הימין ללא יוצא מן הכלל.

"אני חוזר וקורא גם היום להגדיל את החיבורים האלה", אמר סמוטריץ'. "אני קורא לאיתמר ואני קורא לוינטר ואני קורא לכולם, כולם, כולם. צריך להתחבר". שר האוצר הפנה מסר אישי במיוחד לעופר וינטר, מתוך הערכה רבה: "אני לא מייצג את עופר וינטר. אני פונה אליו מתוך הערכה גדולה מאוד לאיש, לפועלו, לתרומתו הגדולה למדינת ישראל ומפציר בו - עופר, אל תיקח סיכונים". "בלוק טכני - לא צריך להסכים על הכל" סמוטריץ' התייחס להסכם שחתם עם משה פייגלין והבהיר את אופיו: "מדובר בבלוק טכני. לא צריך להסכים על כל דבר כדי למנוע בזבוז קולות". לדבריו, המהלך נועד למנוע איבוד מנדטים יקרים ולא מחייב הסכמה אידיאולוגית מלאה בין המפלגות. הפסד כואב לינון מגל מול גיא פלג: זה מה שקבע בית המשפט משה כהן | 31.08.26 איזנקוט: נתניהו נעלם כשהמטוס הופל, קיבלתי החלטה לבד יוני גבאי | 14:54 שר האוצר לא חסך בביקורת על סירובו של יושב ראש עוצמה יהודית, איתמר בן גביר, להתאחד עמו. "זו טעות קשה", הצהיר סמוטריץ' בחדות. לדבריו, התוצאה של הסירוב תהיה הרסנית: "נכלה את זמננו בהעברת מנדטים ממפלגה למפלגה בתוך הגוש, ולא בהגדיל".

איחוד בימין ( צילום: דוברות )

"האחריות הלאומית חשובה יותר"

סמוטריץ' הדגיש כי הוא מבין שהאחריות הלאומית חורגת מהאינטרסים האישיים או המפלגתיים. "אני מבין שהאחריות הלאומית חשובה יותר ממה שיקרה איתי ועם המפלגה שלי, אם יהיה לי עוד חבר כנסת או פחות", אמר. דבריו מעידים על נכונות לוותר על שיקולים אישיים למען האינטרס הכללי של המחנה.

כזכור, סמוטריץ' ופייגלין חתמו אמשעל הסכם ריצה משותפת במסגרת בלוק טכני. ההסכם מבטיח שמירה מלאה על העצמאות והזהות של כל מפלגה, תוך יצירת מסגרת שתמנע איבוד מנדטים. בעוצמה יהודית הבהירו בתגובה כי לא יתקיימו מגעים עם סמוטריץ', וכי ההחלטה היא "סופית ומוחלטת".

הרב יצחק זאגא, דמות מוערכת בציבור הדתי-לאומי ( צילום: דוברות )

התייחסות לאמירת הרב אבינר

סמוטריץ' התייחס גם לאמירתו של הרב שלמה אבינר על יוסף חדאד, ערבי-ישראלי שמשובץ במקום השני ברשימה של וינטר, כי "גוי לא יכול להנהיג". שר האוצר הבהיר: "אין שום בעיה שהוא יהיה חלק מהרשימה, ואין לנו בעיה עם מי שאינו יהודי. יוסף חדאד הוא איש ציוני שאוהב את המדינה, שירת בצה"ל ויש לו מקום".

בינתיים, ראש הממשלה בנימין נתניהו הזמין את בן גביר וסמוטריץ' לפגישות נפרדות ביום ראשון הקרוב, בניסיון לקדם איחוד במחנה הימין. "אסור לבזבז אף קול, חייבים להתאחד כדי להציל את גוש הימין", כתב נתניהו בהודעה דרמטית. עם זאת, מעוצמה יהודית הבהירו כי לא יגיעו לפגישה וכי ההחלטה שלא להתאחד עם סמוטריץ' היא סופית.