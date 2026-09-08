תפנית בפרשת הפצ״רית: שופטת בג״ץ בהחלטה חדשה

שופטת בית המשפט העליון דפנה ברק-ארז דחתה הערב (שלישי) את הבקשות לקיים דיון נוסף בפרשת הפצ"רית. בעקבות ההחלטה, פרקליט המדינה עמית איסמן יוכל לטפל בפרשה.

ביום שישי האחרון הורתה ברק-ארז להקפיא זמנית את העברת הטיפול לאיסמן, עד שתחליט האם לקבל את הבקשה לקיים דיון נוסף בפסק הדין.

הבקשה הוגשה על ידי חבר הכנסת אביחי בוארון, ארגון "בחרנו בחיים" ועמותת לביא. השלושה ביקשו מבית המשפט לדון מחדש בפסק הדין שאפשר להעביר את הטיפול בפרשה לפרקליט המדינה.

לפני כשבועיים קבע בג"ץ כי ניתן להעביר את הטיפול בפרשה לאיסמן, לאחר שנקבע כי הוא אינו קשור לפרשה. בעקבות פסק הדין ביקשו העותרים לקיים דיון נוסף.

בזמן שהבקשה נבחנה, ברק-ארז החליטה לעצור זמנית את העברת הטיפול. היא הבהירה כבר אז כי ההחלטה ניתנה "למען הזהירות בלבד", ואינה מעידה על עמדתה בנוגע לבקשה.

כעת החליטה ברק-ארז לדחות את הבקשות לדיון נוסף. המשמעות היא שההקפאה הזמנית מסתיימת ופסק הדין הקודם נשאר בתוקף, כך שאיסמן יוכל להמשיך בטיפול בפרשה.

בסיום החלטתה כתבה ברק-ארז: "יש לקוות כי בשלב הנוכחי ניתן יהיה לקדם את השלמת הטיפול בפרשה כפי שמתחייב מן הדין".