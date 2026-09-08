 דלג לתוכן הראשי
הסיפור שטלטל את המדינה

תפנית בפרשת הפצ״רית: שופטת בג״ץ בהחלטה חדשה

בית המשפט העליון דחה את הבקשות לקיים דיון נוסף, ובכך נותרה על כנה האפשרות שפרקליט המדינה יטפל בפרשה | השופטת ברק-ארז: “יש לקוות כי בשלב הנוכחי ניתן יהיה לקדם את השלמת הטיפול בפרשה״ (משפט) 

3תגובות
הפצר"ית בדרכה למעצר בית (צילום: Flash90)

שופטת בית המשפט העליון דפנה ברק-ארז דחתה הערב (שלישי) את הבקשות לקיים דיון נוסף בפרשת הפצ"רית. בעקבות ההחלטה, עמית איסמן יוכל לטפל בפרשה.

ביום שישי האחרון הורתה ברק-ארז להקפיא זמנית את העברת הטיפול לאיסמן, עד שתחליט האם לקבל את הבקשה לקיים דיון נוסף בפסק הדין.

הבקשה הוגשה על ידי חבר הכנסת אביחי בוארון, ארגון "בחרנו בחיים" ועמותת לביא. השלושה ביקשו מבית המשפט לדון מחדש בפסק הדין שאפשר להעביר את הטיפול בפרשה לפרקליט המדינה.

לפני כשבועיים קבע בג"ץ כי ניתן להעביר את הטיפול בפרשה לאיסמן, לאחר שנקבע כי הוא אינו קשור לפרשה. בעקבות פסק הדין ביקשו העותרים לקיים דיון נוסף.

בזמן שהבקשה נבחנה, ברק-ארז החליטה לעצור זמנית את העברת הטיפול. היא הבהירה כבר אז כי ההחלטה ניתנה "למען הזהירות בלבד", ואינה מעידה על עמדתה בנוגע לבקשה.

כעת החליטה ברק-ארז לדחות את הבקשות לדיון נוסף. המשמעות היא שההקפאה הזמנית מסתיימת ופסק הדין הקודם נשאר בתוקף, כך שאיסמן יוכל להמשיך בטיפול בפרשה.

בסיום החלטתה כתבה ברק-ארז: "יש לקוות כי בשלב הנוכחי ניתן יהיה לקדם את השלמת הטיפול בפרשה כפי שמתחייב מן הדין".
בית המשפט העליוןפרקליט המדינההפצ"ריתדפנה ברק-ארז

3 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
שיטת החבר עוזר לחבר בסוף תישבר ותפלו אחד אחד כמו דומינו
שמואל
2
רשעים יעלוזו, יד רוחצת יד, להם מותר הכל, ללא בושה, מערכת צדק הם קוראים לזה, לי זה נראה מאפיה מאורגנת להפליא,
עד מתי
1
בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק מרשה לעצמו להשתין עלינו בקשת: הוא לוקח לעצמו את הזכות שאין לו בחוק להתערב ברגל גסה בהחלטות ממשלה, בחוקים שהכנסת מחוקקת, והמציא לעצמו את הזכות הלא חוקית לדון בעתירות של מי שאין לו כלל זכות עמידה. אין לו להלין אלא על עצמו בלבד שהוא איבד את אמון הציבור
משפטן ותיק

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשפט :

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר