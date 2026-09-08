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עמית נגד הממשלה

בג״ץ ביטל את המינויים: נתניהו הפר את הסדר ניגוד העניינים

פסק הדין פסל פה אחד שלושה מינויים למועצת הרשות השנייה, וברוב דעות החזיר לבחינה את עניינם של כלל חברי המועצה (משפט)

יו"ר העליון השופט יצחק עמית (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

ית המשפט העליון ביטל היום (שלישי) את החלטות הממשלה למינוי חברי מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו. מינויה של ד״ר יפעת בן חי־שגב ליושבת ראש המועצה ומינוייהם של עו״ד כנרת בראשי וד״ר חיים שיין לחברי המועצה נפסלו פה אחד.

ברוב דעות נקבע כי עניינם של כלל חברי המועצה יוחזר לבחינת הוועדה לבדיקת מינויים, אם שר התקשורת יבקש לקדם מחדש את מועמדותם.

בפסק הדין קבע הנשיא יצחק עמית כי ראש הממשלה הפר את הסדר ניגוד העניינים החל עליו, בעקבות מעורבותו במינויה של בן חי־שגב, ששימשה עדה במשפטו הפלילי.

לדברי עמית, הסדר ניגוד העניינים ממשיך לחול גם לאחר סיום עדותה בשנת 2022, משום שהוא נועד למנוע גם מראית עין של מתן ״הטבה״ לעד בעקבות עדותו. עוד נקבע כי העלאת המינוי לסדר היום נעשתה באישורו האישי של נתניהו.

לאחר שעלו טענות לניגוד עניינים, הממשלה קיימה הצבעה נוספת ללא השתתפות ראש הממשלה. אלא שבג״ץ קבע כי ההצבעה החוזרת לא תיקנה את הפגם.

ההחלטה השנייה התקבלה ימים ספורים לאחר ההצבעה הראשונה, ללא שינוי בתשתית העובדתית או המשפטית. הממשלה אף הבהירה כי ההצבעה נערכה לשם ״מניעת לזות שפתיים״, מבלי לפגוע בהחלטתה הקודמת.

בעניינם של בראשי ושיין קבע בג״ץ כי הוועדה לבדיקת מינויים לא קיבלה את מלוא המידע שנדרש לבחינת מועמדותם. בין היתר, לא הוצגו בפניה התבטאויות פומביות שלהם נגד כלי תקשורת שעליהם היו אמורים לפקח כחברי המועצה.

בית המשפט לא קבע כי ההתבטאויות פוסלות כשלעצמן את השניים, אלא שמדובר במידע רלוונטי שהיה צריך לעמוד בפני הוועדה. בשל התשתית החסרה, גם החלטות הממשלה שהתבססו על המלצת הוועדה נמצאו פגומות.

השופטת רות רונן הצטרפה לפסק דינו של עמית. השופט אלכס שטיין הסכים לביטול שלושת המינויים, אך התנגד להחזרת עניינם של יתר חברי המועצה לבדיקה מחודשת. שטיין הוסיף כי ניתן לבחור מחדש בבראשי ובשיין, בכפוף להסדרי ניגוד עניינים מתאימים.
בנימין נתניהובג"ץניגוד ענייניםהרשות השנייהיצחק עמית

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