ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע הבוקר (שלישי) כי החליט לשריין את אלישע מדן במקום ה-11 ברשימת הליכוד לכנסת ה-26. מדן, לוחם במילואים וממייסדי היישוב אביגיל שבהר חברון, נפצע באורח אנוש בפעילות מבצעית בבית חאנון שבצפון רצועת עזה, ואיבד את שתי רגליו.

בנוסף, החליט נתניהו לשריין ברשימת הליכוד את איש העסקים ומגיש הטלוויזיה יעקב ברדוגו. לברדוגו הוצע המקום ה-15 אך הוא ביקש מקום בעשייריה הראשונה ונתניהו סירב לכך.

בהמשך, הודיעו בליכוד על משוריינים נוספים - טליק גואילי, אמו של לוחם היס"מ הגיבור רס"מ רני גואילי ז"ל; עו"ד דוד פטר; תא"ל במיל' אמיר אביבי, מייסד תנועת הביטחוניסטים וח"כ לשעבר אלי גולדשמידט.

נתניהו צפוי למסור הערב הצהרה לתקשורת בה יוצגו המשוריינים החדשים.

טליק גואילי, אמו של לוחם היס"מ הגיבור רס"מ רני גואילי ז"ל שנפל בקרב על הגנת מדינת ישראל, נחטף לרצועת עזה והושב ארצה.

בהודעת הליכוד נאמר כי "לאורך כל הדרך, טליק ומשפחת גואילי הפגינו עוצמה יוצאת דופן, אמונה עמוקה ונחישות שלא נשברה גם ברגעים הקשים ביותר. טליק נשאה את זכרו של רני בגאווה, הפיצה את גבורתו, את אהבתו למדינה ואת ערכיו הציוניים. טליק נכנסה עמוק לליבם של הישראלים ושל אנשים רבים בעולם. טליק, משיאת משואה, היא סמל לכוח, למסירות ולמחויבות למדינת ישראל. טליק הפכה את סיפורה האישי לשליחות ציבורית מעוררת השראה".

גם עו"ד דוד פטר שוריין בליכוד. פטר, משפטן בעל תואר ראשון ושני מאוניברסיטת בר אילן, ובימים אלה שוקד בה על עבודת הדוקטורט שלו.

פטר הוא דור שני לניצולי שואה, נולד בהונגריה בשלהי המשטר הקומוניסטי, להורים שנולדו וגדלו בצלו. בגיל שנה וחצי עלה עם משפחתו לישראל, תחילה למרכז הקליטה במבשרת ציון ולאחר מכן לחיפה. מסע משפחתו מן החיים תחת משטר קומוניסטי אל מדינת ישראל החופשית והריבונית, מלווה את דרכו ואת תפיסת עולמו עד היום.

בהודעת הליכוד נאמר כי "במהלך השנים רכש ניסיון משפטי וציבורי רחב, במשפט החוקתי, הציבורי והמסחרי, במחקר ובליטיגציה, והקדיש את עשייתו לעיסוק בשאלות היסוד של שלטון, משפט, חירות ודמוקרטיה במדינת ישראל. עו"ד פטר מביא אל עשייתו עומק משפטי, תחושת שליחות וחיבור עמוק בין סיפורו של העם היהודי למדינת ישראל.

המשוריין הרביעי בליכוד הוא תא"ל במיל' אמיר אביבי, מייסד תנועת הביטחוניסטים, שירת בצה"ל במגוון תפקידים בכירים בצה"ל ביניהם סגן מבקר מערכת הביטחון, ראש לשכת הרמטכ"ל, סגן מפקד אוגדת עזה, מפקד חטיבת שגיא, מפקד גדוד 605 ומפקד בית הספר להנדסה קרבית.

אביבי, נולד בירושלים, והעביר את ילדותו במדינות שונות בעולם בעקבות שליחויותיו של אביו, פנחס אביבי, שהיה דיפולמט ושגריר שנים רבות. בגיל 18 חזר שב אביבי לישראל כחייל בודד, התגייס לצה״ל כלוחם בחיל ההנדסה הקרבית וטיפס לאורך השנים בשרשרת הפיקוד עד לדרגת תת אלוף.

בהודעת הליכוד נאמר כי "אביבי ותנועת הביטחוניסטים תומכים בתפיסת הביטחון של ראש הממשלה נתניהו אשר שמה במרכז את עקרונות ההכרעה, היוזמה והעצמאות הביטחונית של ישראל".

המשוריין החמישי הוא אלי גולדשמיט, חבר כנסת לשעבר מטעם מפלגת העבודה, אשר כיהן גם כיו"ר סיעת העבודה בכנסת.

בהודעת הליכוד נאמר כי "לאחר שנים שבהן התגורר בעוטף עזה, ובעקבות אירועי השבעה באוקטובר, הודיע גולדשמיט כי הוא עבר התפכחות. שינה את עמדותיו המדיניות והבטחוניות וכיום הוא תומך בעמדותיו של נתניהו, הליכוד והמחנה הלאומי. אלי מביא עמו קול חשוב, מנוסה ומפוכח. כמי שפעל במשך שנים בזירה הציבורית והפוליטית והכיר מקרוב תפיסות שונות בחברה הישראלית, הוא מביא עמו ניסיון, שיקול דעת והיכרות עמוקה עם המציאות הישראלית".