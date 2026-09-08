ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע הבוקר (שלישי) כי החליט לשריין את אלישע מדן במקום ה-11 ברשימת הליכוד לכנסת ה-26. מדן, לוחם במילואים וממייסדי היישוב אביגיל שבהר חברון, נפצע באורח אנוש בפעילות מבצעית בבית חאנון שבצפון רצועת עזה, ואיבד את שתי רגליו.

באותו אירוע קשה, שהתרחש במהלך מלחמת חרבות ברזל, נפלו ארבעה מחבריו לנשק של אלישע. הפציעה הקשה והמחיר הכבד שנשא בגופו הפכו את תהליך השיקום הארוך שעבר לסמל של עוצמה, נחישות ואמונה בכוחם של החיים.

מתוך הפציעה הקשה, בחר אלישע להפנות את מבטו קדימה, להמשיך לפעול, לחזק ולהעניק תקווה לישראלים רבים. בליכוד ציינו בהודעה לתקשורת כי סיפורו האישי מבטא את רוחם של לוחמי ישראל ואת כוחה של החברה הישראלית לעמוד במבחנים הקשים ביותר, להשתקם ולהוסיף לבנות.

אלישע מדן, משיא משואת הריפוי והשיקום ובעל אותות הוקרה רבים על פועלו וגבורתו, מגלם באישיותו ערכים של מסירות, אחריות, אהבת הארץ ורעות. דרכו, משדה הקרב ועד למסע השיקום, היא עדות חיה לרוח הישראלית. אביו של מדן הוא הרב יעקב מדן, ראש ישיבת ההסדר בגוש עציון, מגדולי המתנגדים לחוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות.

בהחלטת הליכוד נכתב כי אלישע מדן מגלם את הערכים שהמפלגה מבקשת לקדם, ודרכו משדה הקרב ועד למסע השיקום מהווה השראה לציבור הרחב. הרשימה המלאה של הליכוד, כולל כל המשוריינים, צפויה להיחשף בשעות הקרובות.

ההחלטה על שריונו של מדן מגיעה על רקע מתיחות גוברת במפלגה סביב רשימת השריונים. בית הדין של הליכוד הפנה אתמול אולטימטום לראש הממשלה בעניין פרסום רשימת השריונים, אך נתניהו בחר שלא לעמוד במועד שנקבע והודיע כי הרשימה תפורסם הבוקר.

יצוין כי אורן דוברונסקי, איש העסקים הבכיר שהיה אמור להשתבץ במקום ה-11 כמשוריין מטעם נתניהו, הודיע הלילה כי לא יתמודד ברשימת המפלגה. הסיבה: דוברונסקי יצטרך לוותר על אזרחותו האמריקנית. במקומו, החליט ראש הממשלה לשריין את אלישע מדן.