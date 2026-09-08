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המשוריין של נתניהו הודיע: לא אתמודד ברשימת הליכוד | זה הסיבה המפתיעה

אורן דוברונסקי הודיע כי לא יתמודד ברשימה • הסיבה: נדרש לוותר על אזרחותו האמריקנית | יכהן כשר לענייני AI מטעם המפלגה (פוליטי מדיני)

1תגובות
אורן דוברונסקי

אורן דוברונסקי, איש העסקים הבכיר שהיה אמור להשתבץ במקום ה-11 ברשימת הליכוד כמשוריין מטעם ראש הממשלה בנימין נתניהו, הודיע הלילה (בין שני לשלישי) כי לא יתמודד ברשימת המפלגה לכנסת ה-26. הסיבה: דוברונסקי יצטרך לוותר על אזרחותו האמריקנית.

בהודעה שפרסם, כתב דוברונסקי: "חברים, ראש הממשלה ביקש ממני לפני חודשיים להצטרף לנבחרת הליכוד בבחירות הקרובות, וכך יהיה. ראש הממשלה הציע לי לכהן כשר לענייני AI ולהיות משורין ברשימה בעשיריה הראשונה".

דוברונסקי הבהיר כי למרות ההצעה, העדיף לכהן רק כשר מקצועי: "למרות זאת העדפתי לכהן רק כשר מקצועי, שם אוכל לתרום את המירב מנסיוני ולא להיות ברשימה עצמה כחבר כנסת וכך סיכמנו".

דוברונסקי, מוכר לציבור הישראלי גם מהשתתפותו בתוכנית הטלוויזיה "הכרישים", הוא איש עסקים מצליח וממקימי ההייטק בישראל. בהודעת תנועת הליכוד שפורסמה לפני כחודש נכתב כי "דוברונסקי מצטרף לנבחרת הליכוד ולאחר הבחירות יוביל את נושא הבינה המלאכותית במשק, בחינוך, ברפואה, בכלכלה ובכל ענפי המדינה".

בסיום הודעתו הוסיף דוברונסקי: "אני מתכוון לפעול יד ביד עם ראש הממשלה נתניהו, כחלק מנבחרת הליכוד, על מנת לוודא שמדינת ישראל תהפוך למעצמת AI".

ההודעה על פרישתו של דוברונסקי מגיעה בעיצומה של יממה דרמטית בליכוד. ראש הממשלה נתניהו הודיע לבית הדין של הליכוד כי יפרסם הבוקר את שמות המועמדים שהוא מבקש לשריין ברשימת המפלגה, לאחר שבית הדין הפנה אליו אמש אולטימטום לפרסם את רשימת השריונים עד השעה 21:00.

בית הדין ציין כי פרסום שמות המשוריינים זמן קצר לפני ההצבעה "עלול להתפרש כמחטף בלתי ראוי", והזהיר כי ככל שההודעה לא תפורסם בזמן, ישקלו השופטים לאשר הצבעה חשאית במזכירות הליכוד.

נתניהו קיבל שמונה שריונים עד המקום ה-30, הממוקמים במקומות 3, 5, 9, 11, 15, 18, 26 ו-29. כעת, לאחר פרישתו של דוברונסקי, המקום ה-11 פנוי ונתניהו יצטרך להחליט מי ישובץ בו.
הליכודבחירות 2026אורן דוברונסקי

1 תגובות

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לא מפתיע בכלל , ברגע שהיה פרסומים אמרתי מהתחלה שהוא לא יקח את התפקיד.. סתם עשו עליו סיבוב על הגב
וו

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