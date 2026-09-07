יש לכם חניה בבניין? את הפסיקה הזאת אתם חייבים להכיר

המפקחת על המקרקעין, אושרת ארפי־מוראי, אסרה היום (שני) על בעלת דירה בתל אביב להשתמש בשטח שבחזית הבניין כחניה פרטית, אף שהשימוש אושר בידי בעלי הדירות. הסיבה להחלטה היא שבעלת הדירה לא קיבלה את אישור הוועדה המקומית וגורמי התכנון כך פורסם בגלובס.

התביעה הוגשה בידי ועד הבית של בניין ברחוב בן גוריון 49 בתל אביב. לטענת נציגות הבניין, בעלת אחת הדירות השתמשה בקרקע שבחזית הבניין כחניה פרטית ואף התקינה במקום שער חשמלי שנשלט על־ידה, מבלי שקיבלה את הסכמת בעלי הדירות או את אישור מוסדות התכנון.

בעלת הדירה טענה מנגד כי כל בעלי הדירות העניקו לה הסכמה מפורשת לשימוש בלעדי בקרקע לצורך חניה פרטית. לדבריה, היא רכשה את הדירה ושילמה עליה במיטב כספה, וההסכמה לשימוש בשטח אף הופיעה בתשריט ונרשמה בתקנון הבניין. לצד זאת, בתקנון צוין כי השימוש כפוף לאישור הוועדה המקומית.

עוד טענה בעלת הדירה כי אי־הסדרת החניה מול גורמי התכנון אינה מבטלת את זכות השימוש הבלעדית שניתנה לה. היא הוסיפה כי גם ללא הסכמת השכנים, חניה ברכוש המשותף היא שימוש רגיל וסביר.

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המפקחת קבעה כי נקודת המוצא להכרעה היא לשון התקנון. לפי ההחלטה, במישור הקנייני רשאית בעלת הדירה להכשיר את השטח המסומן בתשריט לחניה, ללא צורך בהסכמה נוספת של יתר בעלי הדירות. עם זאת, הזכות כפופה לקבלת אישור מהוועדה המקומית לתכנון ובנייה ומהרשויות המוסמכות.

"אין בהסכמה חוזית־קניינית בין בעלי הדירות בבית משותף כשלעצמה כדי לאיין הצורך בקבלת אישור מוסד התכנון", נקבע בהחלטה.

מאחר שלא התקבל אישור הוועדה המקומית, נאסר על בעלת הדירה להשתמש בשטח כחניה. היא נדרשה לסלק את ידה מהקרקע ולהסיר בתוך 30 ימים את המחסום ואת השער החשמלי שהתקינה.