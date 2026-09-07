פשרת הענק בוולט: 34.3 מיליון שקל יחולקו לשליחים 

בתום יותר מ־26 ישיבות גישור, הוגש לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים הסכם פשרה בין חברת וולט לבין השליחים שלה. ההסכם הושג במסגרת תביעה ייצוגית שבה דרשו השליחים להכיר בהם כעובדי החברה ולהעניק להם את הזכויות הסוציאליות הנלוות למעמד זה.

על פי הסכם הפשרה, וולט תשלם סכום חד־פעמי של 34.3 מיליון שקל, שיחולק בין חברי הקבוצה. הקבוצה כוללת כ־82 אלף שליחים שפעלו באמצעות וולט מאז שהחברה החלה את פעילותה בישראל בשנת 2018.

לצד התשלום הכספי, הצדדים מבקשים להשאיר על כנו את מודל ההתקשרות הקיים. המשמעות היא שהשליחים ימשיכו לפעול כעצמאים ולא יוכרו כעובדי וולט. בהסכם נקבעו תנאים מסוימים שבהתקיימם לא יתקיימו יחסי עבודה בין החברה לבין השליחים.

עם זאת, ההסדר כולל שורה של הגנות והטבות שאינן ניתנות מכוח הדין לנותני שירותים עצמאים. ההטבות ייכנסו לתוקף אם בית הדין יאשר את הסכם הפשרה ויעניק לו תוקף של פסק דין.

בין היתר, תובטח לשליחים תמורה מינימלית שלא תפחת משכר המינימום במשק. נוסף על כך, הם יהיו זכאים למענק תמרוץ שנועד לעודד אותם לבצע את ההפקדות לחיסכון המוטלות על עצמאים על פי חוק.

וולט תממן גם כיסוי ביטוחי לשליחים ותעניק להם הדרכות בנושא בטיחות וזהירות. ההסכם כולל גם זכות טיעון לפני קבלת החלטה על סיום ההתקשרות עמם, וכן התחייבות לעמוד בנורמות שוויון הקבועות בחוקים שונים.

הפשרה צפויה להביא לסיומה של התביעה שהגישו עורכי הדין עמית עידו ויעקב שפיגלמן ממשרד יעקב שפיגלמן ושות'. בתביעה נטען כי נפגעה זכותם של השליחים להיות מוכרים כעובדים ולקבל את הזכויות הסוציאליות הנובעות ממעמד זה. כעת נדרש בית הדין לבחון את ההסכם ולאשרו.