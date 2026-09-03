הסעיף הסודי נמחק: קרב צוואות על הבית של הדוד

כשגבר ערירי בן 93 הלך לעולמו, האחרונים שציפו למערכה משפטית מרסקת היו בני המשפחה שניסו לנצל פירצה משפטית. אלא שפסק דין חדש ומרתק מטלטל כעת את המערכה המשפטית ומבהיר: אותיות קטנות ונוסחים סטנדרטיים בצוואות לא יעמדו מול רצונו האמיתי של המנוח.

במרכז הסערה עמדו נכסיו של המנוח – דירת יוקרה בתל אביב ובית פרטי רחב ידיים בנס ציונה. בשנת 2002 חתם המנוח על צוואה מפורשת שבה הוריש את מלוא הזכויות בבית בנס ציונה לאחיינו האהוב. אולם 18 שנים מאוחר יותר, בשנת 2020, חתם על צוואה חדשה שהתייחסה לדירה בתל אביב ולכספיו, וחילקה אותם בין חמישה יורשים בחלקים שווים.

המלכודת המשפטית שצצה בסוף הצוואה

המלכודת המשפטית צצה בסופה של הצוואה המאוחרת, שם הופיע סעיף פורמלי לפיו "צוואתי זו הינה האחרונה והיא מבטלת כל צוואה קודמת". שתי תובעות במשפחה קפצו על המציאה ודרשו לקיים את הצוואה כלשונה, בתקווה לגזול מהאחיין את הבית בנס ציונה ולחלק גם אותו בין כולם.

אלא שבית המשפט חשף תמונה דרמטית לחלוטין. השופטת סגלית אופק ניתחה את הראיות לעומק וקבעה חד-משמעית כי הוכחה טעות חמורה המצדיקה את תיקון הצוואה. התברר כי בין המנוח לאחיין שררו יחסים קרובים ועמוקים במיוחד שתוארו כיחסי "אב ובן", וכי האחיין לא בחל בהשקעה עצומה של למעלה ממיליון שקל בשיפוץ הבית בנס ציונה באישורו המלא של דודו.

חיזוק ניצח לכך הגיע מעורך הצוואה עצמו, שהודה כי סעיף הביטול הוא "פורמט אוטומטי שקיים בכל הצוואות", וכי המנוח – שלא ידע לקרוא עברית כלל – מעולם לא התכוון למחוק את ההתחייבות ארוכת השנים כלפי אחיינו.