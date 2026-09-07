סולברג אסר על פייגלין להשתמש בסמל המדינה בתעמולת הבחירות

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה־26, המשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט נעם סולברג, הורה אמש (ראשון) למשה פייגלין ולמפלגת זהות להסיר תמונת תעמולה שבה נעשה שימוש בסמל המדינה. בנוסף, פייגלין ומפלגתו חויבו לשלם לעותר הוצאות בסך 5,000 שקל.

פייגלין, ראש מפלגת זהות, פרסם בחשבון הטיקטוק שלו תמונה שבה נראה לוח ועליו סמל המדינה, ומתחתיו הכיתוב "ישראל מדינת העם היהודי". על גבי התמונה נכתב באותיות גדולות: "ישראל. מדינת העם היהודי. זה לא סמל. זו התכלית. זה השורש".

לתמונה צורף טקסט ארוך שבו נכתב כי המפלגה תדרוש לשנות את שמה והגדרתה של המדינה ל"ישראל, מדינת העם היהודי".

עו"ד ורו"ח ירון מאירי עתר נגד הפרסום וטען כי השימוש בסמל המדינה מפר את האיסור על שימוש בנכסי הציבור לצורך תעמולת בחירות. מנגד, פייגלין ומפלגת זהות טענו כי הסמל הוא חלק מהמסר שהם מבקשים להעביר, שלפיו יש להוסיף תחת סמל המדינה את המילים "מדינת העם היהודי".

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סולברג קיבל את העתירה והזכיר החלטה קודמת, שבה נקבע כי סמל המדינה, בשונה למשל מדגל ישראל, נחשב לנכס בלתי מוחשי של הציבור ולכן אסור להשתמש בו בתעמולת בחירות.

השופט ציין כי במקרה הנוכחי הופיע סמל המדינה בצורתו הקיימת, כאשר המילה "ישראל" נכתבה פעם נוספת מתחתיו בעיצוב שונה. "אם מדובר בניסיון להציג את סמל המדינה הרצוי למפלגה, לא ברור מדוע יש לשוב על אותה מילה, כך שתופיע ברצף פעם אחר פעם, בעיצובים שונים", כתב.

עוד ציין סולברג כי ניתן להציג את השינוי המבוקש בדרכים אחרות, בלי להשתמש בסמל המדינה המקורי. לדבריו, בתמונה ובטקסט שנלווה אליה לא הוזכר שינוי בסמל עצמו, אלא רק שינוי בשם המדינה ובהגדרתה.

בהחלטה נקבע כי התמונה הנוכחית תוסר, אך מפלגת זהות תוכל לפרסם אותה מחדש ללא שימוש בסמל המדינה. פייגלין והמפלגה חויבו בהוצאותיו של מאירי בסך 5,000 שקל.