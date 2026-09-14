בית המשפט המחוזי בירושלים צפוי להכריע בהמשך היום (שני) בשאלה האם להורות על שחרורה למעצר בית של לינור ששון, אימו של החשוד המרכזי אביאור ששון בפרשת רצח בניהו רזי ז"ל. ששון, בת 46 מירושלים, מואשמת בסיוע לאחר מעשה ובשיבוש מהלכי משפט, ועברה הפלילי עומד במרכז הדיון. כך דווח ב-N12.

על פי חומרי החקירה שהוצגו בבית המשפט, מדובר בחשודה בעלת עבר פלילי משמעותי הכולל ריצוי עונש מאסר בגין עבירות הונאה, איומים וסחיטה. גם בעלה, כפיר ששון, הוא עבריין מורשע שבעברו נמלט מהכלא וירה לעבר שוטרים.

נציג נפגעי העבירה טען בדיון כי עברה הפלילי של ששון מלמד שלא ניתן לתת בה אמון, וכי היא מסוגלת להפעיל אחרים ולשבש הליכים גם מרחוק. לדבריו, יש להותירה במעצר עד תום ההליכים המשפטיים נגדה.

רפ"ק רותם הילה זקן, המובילה את החקירה, ציינה כי ששון שימשה כמי שהסיעה את בנה לביצוע המעשה. לאחר הרצח, על פי הנטען, סייעה לו להימלט והדריכה את שאר השותפים כיצד לפעול ולעזוב את ירושלים במטרה לשבש את החקירה.

"כולם צריכים להיות בכלא"

הדיון בבית המשפט לווה בעימותים קשים. דקלה, אימו של בניהו ז"ל, סיפרה ל-N12 כי משפחתה של אחת החשודות הנוספות צעקה לעברה באולם כי עליה לסתום את פיה וכי יתבעו אותה. דקלה תקפה בחריפות את האפשרות לשחרורה של החשודה, וציינה: "אם אימא בוחרת לקחת את בנה למעשי אלימות ורצח, סימן שאינה חושבת על ילדיה אלא משתמשת בהם".

"כולם שם צריכים להיות בכלא, עד היום האחרון שלהם", אמרה האם הכואבת. "נשקפת מהן מסוכנות. הם רוצחים לכל דבר, הם נאשמים ברצח בכוונה ואני מקווה שייתנו את הדין ושלא נצטרך לחשוש ושלא נצטרך לסבול מהם עוד".