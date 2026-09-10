"אנטישמי ושונא ישראל": ערוץ 14 הפסיד לעו"ד ברק כהן

בית משפט השלום בפתח תקווה קבע כי ערוץ 14 ישלם לעורך הדין ופעיל המחאה ברק כהן פיצוי והוצאות בסך כולל של 25 אלף שקל, בעקבות פרסום קטע שבו כינה אותו העיתונאי יהודה שלזינגר "אנטישמי" ו"שונא ישראל".
פסק הדין עוסק בדברים שנאמרו בשנת 2020 בשידור חי בתוכנית "הפטריוטים", ששודרה בערוץ 20, שהפך בהמשך לערוץ 14. במהלך דיון שעסק באנטישמיות ברשתות החברתיות, אמר שלזינגר על כהן: "זה בן אדם שונא ישראל, אנטישמי, כל מה שהילדים שלנו צריכים ללמוד לא להיות".
הקטע פורסם לאחר מכן בעמודי הפייסבוק והטוויטר של הערוץ, תחת הכותרת "יהודה שלזינגר פותח על ברק כהן". כהן הגיש תביעה בסך 150 אלף שקל נגד שלזינגר ונגד החברה המפעילה את הערוץ. ההליך מול שלזינגר עצמו הסתיים ביוני 2024 בהסדר פשרה, ופסק הדין הנוכחי עוסק באחריות הערוץ.
השופטת עדנה יוסף-קוזין קבעה כי הכינויים "אנטישמי" ו"שונא ישראל" מהווים לשון הרע. עם זאת, היא הבחינה בין הדברים שנאמרו בשידור החי לבין פרסום הסרטון ברשתות החברתיות.
לפי פסק הדין, לערוץ עומדת הגנת תום הלב ביחס לשידור החי, מאחר שלא ניתן לקבוע כי עורכי התוכנית או המגיש ידעו מראש ששלזינגר מתכוון לפרסם את הדברים או שיכלו למנוע את אמירתם. מנגד, נקבע כי ההגנה אינה חלה על העלאת הקטע לרשתות החברתיות, משום שמדובר בפרסום מתוכנן ולא בשידור חי.
בית המשפט דחה גם את הטענה כי מדובר בהבעת דעה מוגנת. השופטת קבעה כי הכינויים אינם נלמדים מהסרטון שבו תועד כהן מתעמת עם שלדון אדלסון, וכי לא היה בהם צורך לצורך הבעת ביקורת על התנהגותו. לצד זאת, בפסק הדין נקבע כי דבריו של כהן כלפי אדלסון היו "קשים, מבזים ומעליבים", וכי הנאצות והקריאה למותו לא היו ראויות.
בקביעת גובה הפיצוי התחשב בית המשפט בחומרת הביטויים, בתפוצת הפרסומים ובהיעדר התנצלות מצד הערוץ. מנגד, נשקלו התבטאויות קודמות של כהן, שבהן השתמש בעצמו בכינויים קשים כלפי יריביו. לבסוף חויב ערוץ 14 לשלם לכהן 20 אלף שקל פיצוי ועוד 5,000 שקל הוצאות משפט, בתוך 30 יום.
פנינו לקבלת תגובה מערוץ 14, אך זו לא נמסרה עד למועד פרסום הכתבה. ככל שתימסר, היא תובא במלואה.
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