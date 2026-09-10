"אנטישמי ושונא ישראל": ערוץ 14 הפסיד לעו"ד ברק כהן

בית משפט השלום בפתח תקווה קבע כי ערוץ 14 ישלם לעורך הדין ופעיל המחאה ברק כהן פיצוי והוצאות בסך כולל של 25 אלף שקל, בעקבות פרסום קטע שבו כינה אותו העיתונאי יהודה שלזינגר "אנטישמי" ו"שונא ישראל".

פסק הדין עוסק בדברים שנאמרו בשנת 2020 בשידור חי בתוכנית "הפטריוטים", ששודרה בערוץ 20, שהפך בהמשך לערוץ 14. במהלך דיון שעסק באנטישמיות ברשתות החברתיות, אמר שלזינגר על כהן: "זה בן אדם שונא ישראל, אנטישמי, כל מה שהילדים שלנו צריכים ללמוד לא להיות".

הקטע פורסם לאחר מכן בעמודי הפייסבוק והטוויטר של הערוץ, תחת הכותרת "יהודה שלזינגר פותח על ברק כהן". כהן הגיש תביעה בסך 150 אלף שקל נגד שלזינגר ונגד החברה המפעילה את הערוץ. ההליך מול שלזינגר עצמו הסתיים ביוני 2024 בהסדר פשרה, ופסק הדין הנוכחי עוסק באחריות הערוץ.

השופטת עדנה יוסף-קוזין קבעה כי הכינויים "אנטישמי" ו"שונא ישראל" מהווים לשון הרע. עם זאת, היא הבחינה בין הדברים שנאמרו בשידור החי לבין פרסום הסרטון ברשתות החברתיות.

לפי פסק הדין, לערוץ עומדת הגנת תום הלב ביחס לשידור החי, מאחר שלא ניתן לקבוע כי עורכי התוכנית או המגיש ידעו מראש ששלזינגר מתכוון לפרסם את הדברים או שיכלו למנוע את אמירתם. מנגד, נקבע כי ההגנה אינה חלה על העלאת הקטע לרשתות החברתיות, משום שמדובר בפרסום מתוכנן ולא בשידור חי.