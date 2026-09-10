חשש שסייע למחבלי הפיגוע ברמות: 4 שנות מאסר לשוטר מג"ב

ית המשפט המחוזי בירושלים גזר היום (חמישי) ארבע שנות מאסר בפועל על דוד שלום מלול, ששירת כשוטר בשירות חובה במג"ב וקיבל שוחד תמורת מעבר פלסטינים במחסום ללא בדיקה ביטחונית. השופט ירון מינטקביץ הדגיש כי מלול המשיך במעשיו גם לאחר שחשש שאפשר את מעבר המחבלים שביצעו את הפיגוע בצומת רמות בספטמבר 2025.

"גם לאחר שהנאשם חשש שמא תרם במעשיו לקרות פיגוע רצחני שהתרחש בצומת רמות, בשל האפשרות שהמפגעים עברו במחסום עליו הופקד ואותו הפקיר, הוא לא חדל ממעשיו, והדבר מעיד על אדישותו לסיכון אותו יצר", כתב השופט. גזר הדין מתייחס לחששו של מלול, ואינו קובע כי הוא אכן אפשר את מעבר מבצעי הפיגוע.

מלול הורשע על פי הודאתו בריבוי עבירות של קבלת שוחד, מרמה והפרת אמונים, וכן בסחר בנשק. לפי העובדות שבהן הודה, בין אוגוסט לנובמבר 2025 הוא שירת בפלוגה שהופקדה על אזור עוטף ירושלים, ובכלל זה במחסום ראס בידו, הממוקם בין הכפרים בידו ובית איכסא.

במהלך כשלושה חודשים אפשר מלול ליותר מ־200 פלסטינים לעבור במחסום ללא בידוק ביטחוני, תמורת סכום מצטבר של כ־25 אלף שקל. בכמה מההסכמות עם המסיעים נקבע תשלום של 100 שקל לכל אדם. הוא גם קישר בין מסיעים לבין שוטרים נוספים מהפלוגה, שאפשרו מעבר ללא בידוק תמורת כסף.

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השופט הבהיר כי המחסום נמצא בתוך שטחי הרשות הפלסטינית, וכי מבית איכסא ניתן לעבור בקלות לשטח ישראל. בהערה בגזר הדין ציין כי השימוש במונח "שב"חים" בכתב האישום אינו מדויק, משום שלא צוין כי האנשים שמלול אפשר את מעברם במחסום אכן נכנסו לישראל ללא היתר.

לצד קבלת השוחד, מלול לקח שני רימוני הלם משטרתיים בספטמבר 2025. כעבור כשבועיים מכר אותם לאחד המסיעים תמורת 1,300 שקל במזומן. השופט קבע כי גם בהתחשב בסיכון הנמוך יותר של רימוני הלם לעומת כלי נשק אחרים, הוצאתם מרשות המשטרה ומכירתם יצרו סיכון ביטחוני פוטנציאלי.

המחלקה לחקירות שוטרים ביקשה להטיל על מלול שבע שנות מאסר, קנס וחילוט של 25 אלף שקל. מנגד, סנגורו ביקש עונש שלא יעלה על 20 חודשי מאסר, והדגיש את גילו הצעיר בעת המעשים, היעדר עבר פלילי, נסיבותיו המשפחתיות ושיתוף הפעולה עם החוקרים.