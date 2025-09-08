חמישה בני אדם נפגעו במצב אנוש ושלושה במצב קשה בפיגוע הירי הקשה בצומת רמות בירושלים שביצעו שני מחבלים שחוסלו בזירה | בסרטון וידאו שצולם ברגעים הראשונים של הפיגוע נשמעים היריות הרבות בזירה ועשרות אנשים נראים כשהם נמלטים בבהלה (חדשות)
ארבעה בני אדם נרצחו בפיגוע ירי קשה ברחוב יגאל ידין בצומת רמות בירושלים - שני פצועים במצב אנוש, שלושה במצב קשה ופצועים נוספים במצב בינוני וקל | שני המחבלים נורו וחוסלו בזירה | פראמדיק: "ראינו אנשים שוכבים על הכביש כשהם מחוסרי הכרה בצידי הכביש והמדרכה. במקום היה הרס רב" (חדשות)