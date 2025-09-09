נשק בישראל: כמה אזרחים נושאים נשק בהשוואה לעולם | צפו בסרטון

הלב עדיין שותת בעקבות האסון הנורא אמש (שני) בתקרית פיגוע הירי הקשה שבו נרצחו שישה אזרחים יהודים במהלך ניסיון פיגוע מתוכנן. אברך חרדי, שקיבל רישיון לנשק אישי רק בשנה שעברה בעקבות רפורמת בן-גביר, הסתער על המחבלים וירה בהם יחד עם יורים נוספים, תוך כדי הצלת חיים והפסקת הירי. פעולתו בחסדי שמים מנעה הרג נוסף של אזרחים רבים ששהו בתחנת האוטובוס.

האירוע העלה מחדש את הדיון הציבורי בישראל סביב נושא נשיאת הנשק האזרחית. האירוע בצומת רמות המחיש עד כמה נושא זה רלוונטי גם בזירות אורבניות צפופות, בהן האזרח הפרטי עשוי להיות הקו הראשון מול איום פתאומי.

באופן מעניין בימים האחרונים הופץ ברשתות חברתיות סרטון ויראלי שהשווה את אחזקת הנשק בין מדינות שונות באופן גרפי ומוחשי. בסרטון המדינות מדורגות לפי כמות כלי הנשק לכל 100 תושבים:

ארצות הברית מובילה עם 120.5 כלי נשק לכל 100 תושבים, תימן ממוקמת במקום השני עם 52.8, בעוד שמדינות אירופאיות רבות נמצאות באמצע הטווח. ישראל, לעומת זאת, ממוקמת במקום ה-41 עם קרוב ל-7 מתוך 100 אנשים מחזיקים נשק. נתון שמצביע על אחזקת נשק אזרחית נמוכה במיוחד בהשוואה למדינות אחרות בעולם.