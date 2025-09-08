כיכר השבת
מספרד, פוניבז' וחברון, בית הכנסת הליטאי ברמות ושאר הריכוזים: הפרצופים והשמות של הנרצחים • מעייריב

הפרצופים והשמות: אלו ששת הנרצחים הי"ד בפיגוע בצומת רמות | האברך שהסתער: התיעוד מזירת הפיגוע והשיחה המחזקת עם בן גביר | בקור רוח כשהכדורים שורקים מעל הראש: נהג המונית שחרך את הרשת | באטע של 3 שעות ורעווא דרעווין עם בן האדמו"ר: סיקור מהשבת הויז'ניצאית בעפולה | לראשונה בויז'ניץ: סליחות לפני חצות וקבלת קהל שנדחתה "עד להודעה החדשה" (מעייריב)

כל אחד מכיר אישית

פיגוע הירי המזעזע בצומת רמות, הפך לאירוע מדמם של החברה החרדית כולה. כמעט כל חרדי מכיר אישית את אחד הנרצחים הי"ד. בכתבת הווידאו שלפניכם - סקירה קצרצרה של הדמויות שעלו כקדושים בסערה השמימה. ארץ אל תכסי דמם.

וזכרת כי השם אלוקיך הוא הנותן לך כוח לעשות חיל

י', האברך הגיבור שהסתער לעבר האוטובוס בזמן שקולות הירי פילחו את האוויר הירושלמי הצח, שעה שעשרות אנשים נמלטו מהזירה באימה, שוחח עם שאחראי על רפורמת הנשק בזכותה אותו אברך קיבל רישיון לשאת אקדח, והזכיר לשר הממונה, שאמנם כל הכבוד לרפורמה, אבל מהשם כוננו מצעדי גבר.

קור הרוח של

בתוך התופת, כשכדורי המרצחים שורקים מעל לראשו ואף פוגעים בשמשת האוטובוס סנטימטרים ספורים ממנו, פעל יגאל קול, נהג מונית של חברת המוניות "הפסגה" מבית וגן, בקור רוח בעורר השתאות. הוא לא הפקיר את הנוסעת הקשישה, סייע לה להמלט מהזירה המדממת כשהוא מקדים את חייה לחייו. בשיחה מרגשת במיוחד עם נשיא המדינה יצחק הרצוג, הוא פורש את משנתו: "אני לא גיבור".

מה'באטע' ועד ל'רעווא דרעווין'

חסידי ויז'ניץ בעפולה עילית, זכו לשבת מרוממת במיוחד עם בנו של האדמו"ר הנערץ, הרה"צ ר' יעקב מאיר הגר - אב"ד ויז'ניץ באלעד. במהלך ה'באטע' בליל שבת, וכן במהלך סעודה שלישית, זכו החסידים לשיחותיו שעסקו סביב ההכנה לימים הנוראים. גם תלמידי היש"ק החדשה שהוקמה בשכונה, זכו לשיעור כללי מיוחד ב'פרקי אבות'. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

היסטוריה בויז'ניץ

לראשונה בתולדות החסידות, אמירת הסליחות תוקדם בשעתיים, זאת בשל מצבו הרפואי של האדמו"ר שרק היום שוחרר מבית החולים הדסה עין כרם בירושלים, להמשך מנוחה במושב אורה - לא הרחק משכונת עין כרם בדרום מערב ירושלים. קבלת הקהל אצל האדמו"ר נדחתה עד להודעה חדשה.

