ישראל מצנר הי"ד

אברך ירושלמי בן 28 שנרצח בפיגוע ירי בצומת רמות בירושלים. דמותו המיוחדת והאצילה הותירה חותם עמוק בקהילתו ובמשפחתו המסורה

ישראל מצנר הי"ד, אברך בן 28 מירושלים, נרצח בפיגוע ירי בצומת רמות בט"ו אלול תשפ"ה (08.09.2025). הוא היה תלמיד חכם מסור ואהוב על הבריות, והותיר אחריו משפחה שבורת לב.

הפיגוע הטרגי בו נרצח ישראל הי"ד התרחש בשעות הבוקר כאשר מחבל פתח בירי לעבר אזרחים בתחנת האוטובוס בצומת רמות. ישראל, שהמתין בתחנה בדרכו לכולל, נפגע באורח אנוש ונפטר מפצעיו בבית החולים.

דמותו של ישראל הי"ד זכורה לרבים כאיש חסד ואמת, שהקדיש את חייו ללימוד תורה ולעזרה לזולת. חבריו מספרים על אישיות מיוחדת שתמיד האירה פנים לכל אדם והייתה קשובה לצרכי הקהילה.

הלווייתו של ישראל הי"ד התקיימה בהשתתפות המונים שביקשו לחלוק כבוד אחרון לאברך היקר שנקטף בדמי ימיו. רבני העיר והקהילה ספדו לו בכאב על האובדן הגדול של אדם שהיה מופת ודוגמה לאהבת תורה ויראת שמים.

