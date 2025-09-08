הלוויית הקדוש הרב אלטר ישראל הכהן מצנר הי"ד ( צילום: שוקי לרר )

רחובות בני ברק הושחרו מאדם, אבל כבד ירד על העיר, אבלים וחפויי ראש ליוו אלפי תושבים מהעיר ומחוצה לה, בדרכו האחרונה את הקדוש הרב אלטר ישראל הכהן מצנר הי"ד, שנרצח הבוקר בפיגוע הטרור בירושלים. מסע הלוויה, שהחל מבית הוריו ברחוב רבן גמליאל בעיר, הפך למחזה מצמרר של כאב ושכול, כאשר המוני ישראל התקשו לעצור את הדמעות.