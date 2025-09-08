כיכר השבת
דמעות וכאב

בכי ומספד לרבים: המוני תושבי בני ברק ליוו את קורבן הפיגוע הי"ד למנוחות

רחובות בני ברק הושחרו מאדם, אבלים וחפויי ראש ליוו אלפי תושבי העיר את הקדוש הרב אלטר ישראל הכהן מצנר הי"ד, שנרצח הבוקר בפיגוע הטרור בירושלים |  מסע הלוויה, שהחל מבית הוריו ברחוב רבן גמליאל בעיר, הפך למחזה מצמרר של כאב ושכול, כאשר המוני ישראל התקשו לעצור את הדמעות | תיעוד דומע (חרדים)

הלוויית הקדוש הרב אלטר ישראל הכהן מצנר הי"ד (צילום: שוקי לרר)

רחובות הושחרו מאדם, אבל כבד ירד על העיר, אבלים וחפויי ראש ליוו אלפי תושבים מהעיר ומחוצה לה, בדרכו האחרונה את הקדוש הרב אלטר ישראל הכהן מצנר הי"ד, שנרצח הבוקר בפיגוע הטרור בירושלים. מסע הלוויה, שהחל מבית הוריו ברחוב רבן גמליאל בעיר, הפך למחזה מצמרר של כאב ושכול, כאשר המוני ישראל התקשו לעצור את הדמעות.

מאות ואלפי יהודים גדשו את הרחובות, ובראשם מנהיגי העדות והחוגים: אדמו"רים, רבנים וגדולי תורה שהגיעו לחלוק כבוד אחרון לקדוש.

לפני צאת מסע ההלוויה נפרדו ממנו בקול בוכים, אביו הרב אורי הכהן מצנר, וחמיו, הרב חיים גריינמן מירושלים. אחיו. כן הספדוהו תמרורים: האדמו"ר מגורליץ, וכן הגאון רבי אליעזר כהנמן והגאון רבי ישראל בונים שרייבר.

במסע ההלוויה בלטה השתתפותו של ראש הישיבה הגאון רבי מאיר צבי ברגמן, שממרומי גילו הטריח ובא ללוות את הקדוש למנוחה.

לאחר סיום ההספדים, כשהכאב ניכר על פניהם של כל הנוכחים, יצא מסע הלוויה לעבר בית העלמין של ויז'ניץ. שם, הובא הקדוש למנוחות עולמים, כשקולות הקינה והבכי מלווים אותו עד רגעיו האחרונים על פני האדמה.

ת.נ.צ.ב.ה.

הלווית הקדוש הרב אלטר ישראל הכהן מצנר הי"ד (צילום: שוקי לרר)
