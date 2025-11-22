ברוך דיין האמת: מבית החולים איכילוב בתל אביב מגיעה הבשורה המרה על פטירתו של הזמר החסידי הרה"ח ר' מנחם לוק ז"ל, מחשובי חסידי צאנז שהלך לעולמו לאחר אירוע מוחי פתאומי והוא בן 55 בלבד בפטירתו.

המנוח ז"ל נולד ביום ז' ניסן תש"ל לאביו שיבלחט"א הרה"ח ר' בן ציון לוק. בילדותו ובבחרותו התחנך במוסדות החינוך של החסידות בנתניה, בהגיעו לפרקו נישא לרעייתו תחי' בת הרב ישראל שפר.

ר' מנחם לוק, שנודע בקולו הענוג ובכשרונו המוזיקלי המיוחד, שימש במשך שנים רבות כבעל מנגן במעמדים של שמחה והתרוממות הרוח, וזכה לשמח לבבות רבים – גם בשירתו וגם באישיותו החמה. הוא נודע כאיש חסד, מלא לב ונפש, שקרן אור בעיניים לכל אדם שנקרה בדרכו, והיה משמח אלוקים ואנשים כאחד.

לצד היותו מוזיקאי ובעל תפילה, עסק רבות בפעילות חסד, בעזרה לזולת ובעידוד לב שבור. רבים בעיר מספרים על אין-ספור רגעים שבהם היה מגיע בלילה לשמח חולה, מסייע למשפחה אבלה, או מארגן שמחות לאנשים קשי-יום – מבלי לפרסם או לבקש תמורה.

כזכור, ר' מנחם לוק ז"ל התמוטט לפתע לפני כשבוע, במהלך השתתפותו בלווייתו של הרה"ח ר' גרשון לידר ז"ל, מחשובי חסידי צאנז ומייסד ביה"ח לניאדו. הוא פונה אז לבית החולים 'איכילוב' בתל אביב במצב אנוש, ומאז נלחם הרופאים על חייו. למרבה הצער, בשבת קודש השיב את נשמתו ליוצרה.

פטירתו הפתאומית הכתה בתדהמה את מכריו הרבים. קריית צאנז כולה מרכינה ראשה על אובדן האיש שהיה סמל לשירה ולשמחה, אך גם לדאגה לזולת ולחיים של שליחות.

מסע ההלוויה יתקיים היום (מוצ"ש) בשעה 22:00 בקריית צאנז, בדרכו לבית העלמין בעיר.

ת.נ.צ.ב.ה.