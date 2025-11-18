עיר התורה והחסידות בני ברק, וקהל חסידי ויז'ניץ, אבֵלים ומזועזעים עם קבלת הידיעה המרה על הסתלקותו הפתאומית של האי עניו וגאון, הרב החסיד הנודע רבי נח הייגר זצ"ל, והוא בן 70, לאחר שנות ייסורים קשים ומרים שקיבלם באהבה עילאית ובדומיה שאין לה אח ורע.

המנוח זצ"ל נולד ביום כ"ה סיון תשט"ו לאביו הגה"ח הנודע רבי אריה לייב הייגר ז"ל, ולאמו הצדקנית מרת מלכה יענטא ע"ה שנפטרה לפני כחצי שנה. הוריו החזיקו בית עסק מצליח לפילם למצלמות, ובכספם תמכו במעלי תורה בהצנע לכת ובסתר.

בהגיעו לפרקו נישא לרעייתו תחי', בת הרה"ח ר' בצלאל רייכמן ז"ל, ויחד קבעו את משכנם בעיר בני ברק, כשביתם מושתת על אהבת תורה ומושרש באמונת צדיקים בדרך החסידות.

רבי נח זצ"ל נודע כירא שמים משכמו ומעלה, ועסק בתורה ועבודה כל ימיו. בהיותו בן יחיד ובעל יכולת כספית, זכה לעסוק במצוות החזקת תורה בצנעה ובהצנע לכת, מעשה חכמה שלא ידע איש. איש לא העלה בדעתו כי האדם הצנוע, שהשתדל להסתיר את מעשיו הטובים, מחזיק על כתפיו עשרות משפחות של עמלי תורה. רעייתו תחי' שימשה כל השנים כאשת חינוך מפורסמת בחצר הקודש ויז'ניץ.

המנוח היה קשור בלב ונפש למרנן האדמו"רים בעל ה'אמרי חיים' ובנו בעל ה'ישועות משה' מויז'ניץ זי"ע, ולאחר הסתלקותם דבק בקשר אמיץ בממשיך דרכם יבלחט"א מרן האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א, ולא זז שום דבר מבלי לשאול את פיו.