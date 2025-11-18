כיכר השבת
החזיק תורה בהצנע לכת

אבל כבד | הצדיק נסתר רבי נח הייגר זצ"ל הלך לעולמו לאחר יסורים קשים

אבל כבד בחצר הקודש ויז'ניץ, הסתלק לבית עולמו האי עניו וגאון הרב החסיד רבי נח הייגר זצ"ל, והוא בן 70 לאחר ייסורים קשים שקיבל באהבה | המנוח נודע כאיש חסד צנוע שהחזיק עשרות משפחות תורה בסתר. בנוסף, שימש רבות בשנים כבעל קורא בהיכל בית המדרש הגדול בויז'ניץ | היה דבוק במרנן האדמו"רים וזכה לדור ישרים מבורך (דיין האמת)

1תגובות
הרב נח הייגר זצ"ל (צילום: באדיבות המשפחה)

עיר התורה והחסידות בני ברק, וקהל חסידי ויז'ניץ, אבֵלים ומזועזעים עם קבלת הידיעה המרה על הסתלקותו הפתאומית של האי עניו וגאון, הרב החסיד הנודע רבי נח הייגר זצ"ל, והוא בן 70, לאחר שנות ייסורים קשים ומרים שקיבלם באהבה עילאית ובדומיה שאין לה אח ורע.

המנוח זצ"ל נולד ביום כ"ה סיון תשט"ו לאביו הגה"ח הנודע רבי אריה לייב הייגר ז"ל, ולאמו הצדקנית מרת מלכה יענטא ע"ה שנפטרה לפני כחצי שנה. הוריו החזיקו בית עסק מצליח לפילם למצלמות, ובכספם תמכו במעלי תורה בהצנע לכת ובסתר.

בהגיעו לפרקו נישא לרעייתו תחי', בת הרה"ח ר' בצלאל רייכמן ז"ל, ויחד קבעו את משכנם בעיר בני ברק, כשביתם מושתת על אהבת תורה ומושרש באמונת צדיקים בדרך החסידות.

רבי נח זצ"ל נודע כירא שמים משכמו ומעלה, ועסק בתורה ועבודה כל ימיו. בהיותו בן יחיד ובעל יכולת כספית, זכה לעסוק במצוות החזקת תורה בצנעה ובהצנע לכת, מעשה חכמה שלא ידע איש. איש לא העלה בדעתו כי האדם הצנוע, שהשתדל להסתיר את מעשיו הטובים, מחזיק על כתפיו עשרות משפחות של עמלי תורה. רעייתו תחי' שימשה כל השנים כאשת חינוך מפורסמת בחצר הקודש ויז'ניץ.

המנוח היה קשור בלב ונפש למרנן האדמו"רים בעל ה'אמרי חיים' ובנו בעל ה'ישועות משה' מויז'ניץ זי"ע, ולאחר הסתלקותם דבק בקשר אמיץ בממשיך דרכם יבלחט"א מרן האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א, ולא זז שום דבר מבלי לשאול את פיו.

רבי נח הייגר ז"ל עם יבלחט"א מורו ורבו האדמו"ר מויז'ניץ (צילום: א. אייזנבאך)

המנוח זצ"ל שימש רבות בשנים כבעל קורא בהיכל ביהמ"ד הגדול בקריית ויז'ניץ בבני ברק, בתפילות מנחה של שבת קודש, ובהעידרו של הבעל קורא הוותיק הגה"ח רבי פסח שלומוביץ ז"ל, אזי מילא את מקומו גם בשאר הקריאות במעמד האדמו"רים.

בני משפחתו ומקורביו העידו כי רבי נח התייסר בייסורים קשים ומרים, וקיבלם באהבה עצומה ובדומיה. למרות ייסוריו הקשים, הצטנע תמידין כסדרן ולא רצה לגלות דבר. גם כשהיה נצפה משתרך לתפילות מתוך חולשה, חיוכו המאיר לא מש מפניו.

זכה המנוח לראות בחייו דור ישרים מבורך, בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות.

בניו: הר"ר ברוך עמרם יהודה, הר"ר יצחק אייזיק, הר"ר חיים מאיר, הר"ר זעליג, הר"ר אברהם, הר"ר יעקב, הר"ר בצלאל, הר"ר שלום פרידל, הר"ר שלמה, הר"ר זאב, הר"ר ישראל.

חתניו: הרב יעקב צבי ברלין, הר"ר חיים ישראל ברוך ויינברגר, הר"ר צבי לבי, הר"ר פנחס ברוך שכטר.

נמשיך ונעדכן על מועד מסע ההלוויה.

ת.נ.צ.ב.ה.

