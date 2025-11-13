כיכר השבת
אם מחלק השיריים האגדי מסאדיגורה: מרת יפה גרינפלד ע"ה הלכה לעולמה

בקריית אתא נפטרה היום לבית עולמה האה"ח מרת יפה שפרה גרינפלד ע"ה | המנוחה הייתה ידועה כאשת חסד מופלגת | הותירה אחריה את בנה הרב יחיאל גרינפלד מחלק השיריים המיתולוגי בחצה"ק סאדיגורה (דיין האמת)

נר נשמה (ארכיון כיכר)

בקריית אתא נפטרה הבוקר בשיבה טובה האישה החשובה והיקרה מרת יפה שיינדל שפרה גרינפלד ע"ה, והיא בת 82 בפטירתה. המנוחה נודעה בכל העיר כאשת חסד מופלגת.

המנוחה ע"ה נולדה בחיפה לאביה הרה"ח ר' אברהם יוסף רוטנברג ז"ל, מצאצאי בית רדומסק, בהגיעה לפרקה נישאה לבעלה הרה"ח ר' אהרן משה בנימין גרינפלד ז"ל מחשובי חסידי מאקאווא.

יחד עם בעלה בנתה את ביתה בקריית אתא. היא הייתה ידועה בצניעותה, "פיה פתחה בחכמה" ושפת צחות ליבה ניכרה בתפילות ובתחנונים תמידיים כסדרן. "תורת חסד על לשונה" - היא גמלה חסד רב בפרישת כפיה לעניים ובפתיחת ביתה לנצרכים, והכול בהצנע לכת ובענוות חן.

היא מסרה נפשה לבעלה ולהוריה, והעמידה דורות ישרים ומבורכים הפוסעים על אדני הקודש, היראה והחסידות.

הלווייתה תצא היום, יום חמישי כ"ב במר חשוון בשעה 15:30 מביתה רחוב המייסדים, לבית הכנסת הגדול בקריית אתא, ומשם לבית העלמין כפר סמיר בחיפה.

המנוחה הותירה אחריה דור ישרים מבורך. אחד מבניה, הרה"ח ר' יחיאל שמעון גרינפלד שיחי', נמנה על המקורבים בחצה"ק סאדיגורה וזוכה לשרת בקודש בעת השולחנות הטהורים של האדמו"ר, בחלוקת השיריים. המשפחה תשב שבעה בביתו ברחוב גוטמכר 5.

ת.נ.צ.ב.ה.

