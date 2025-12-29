חמי ארלינגר ז"ל לא היה דמות שאפשר להכניס למגירה אחת. הוא היה ADHD ברמות הגבוהות ביותר, איש שלא יכל לשבת לרגע, אבל באותה נשימה – האיש הכי רציני בחדר כשזה הגיע למשימה. בין אם זה בהתנדבות ב'איחוד הצלה', ב'עזר מציון', ב'שומרי הארץ' או במחנה שורה – חמי היה שם, תמיד ראשון, תמיד עם חיוך, ותמיד עם המשפט הקבוע שלו: "תשחרר אחי, תקדם".

בראיון עם משה מנס מספר אחיו משה ארלינגר "במהלך השבעה הבנו שאנחנו חייבים לעשות את זה כמו שחמי היה רוצה, חמי היה איש של חיים. הצוואה שלו הייתה פשוטה: תחיו. תעשו את זה הכי טוב שאפשר".

המעגל שנסגר בשורה: "אל תיתן לכאב להשתלט"

אחד הפרקים המטלטלים בחייו של חמי היה תקופת שירותו במחנה שורה לאחר טבח שמחת תורה. הוא ראה שם את המראות הקשים ביותר שעין אנושית יכולה לסבול, אבל דווקא שם, בתוך השכול והחורבן, הוא הפך לעוגן עבור אחרים.

"חברים שלו משורה סיפרו לי מה תפס אותם בו", אומר משה ארלינגר בקול חנוק. "הוא היה ניגש לחייל או למתנדב שראה שקשה לו ואומר: 'בוא, אתה יכול לבכות. תמצא את הפינה שלך, אני פה. אל תיתן לדבר הזה להשתלט לך על החיים'. זו הייתה הצוואה שלו: גם כשקשה, תמצא דרך לחיות בצורה מלאת משמעות".

גם כשהרבנים פסקו שהמתנדבים בשורה פטורים ממצוות בגלל "עוסק במצווה", חמי סירב לוותר. "הוא נעמד בבוקר עם טלית, תפילין, מדים ורובה, ועשה מניין. הוא לא ראה סתירה. אפשר גם לעסוק בחסד הכי קשה שיש, וגם לדבוק בהשם יתברך".

הסוד שגילה לבנו בבר המצווה

במהלך הראיון, עולה סרטון מרגש שחמי הקליט לבנו לכבוד הבר מצווה. בסרטון, הרחק מהרעש והמצלמות, חמי מזקק את כל התורה שלו למילים פשוטות:

"גם בזמנים הקשים, כואב לך? פשוט תדבר עם השם. לא משהו מסובך. תרים את הידיים לשמיים ותגיד: 'אבא, אני צריך עזרה'. הוא מקשיב לך, תסמוך עליו, הוא מכיר אותך".

זה היה חמי. מצד אחד איש של סטורי ושל רשתות חברתיות, שתמיד ידע להפוך כל רגע להפקה, אבל בפנים החזיק קשר בלתי אמצעי עם קודשא בריך הוא. "הוא היה מותג של חסד", אומר משה. "אנשים בלוויה אמרו לי: 'לא הכרתי אותו אישית, אבל אני זוכר אותו מאירוע הצלה. הוא היה זה שעשה רעש וצלצולים, אבל בסוף הציל את המצב'".

בייביסיטר בלב הדרמה

סיפור אחד שנחשף רק בשבעה ממחיש מי היה חמי באמת. נהג אמבולנס מחריש סיפר שבמהלך אירוע של חומרים מסוכנים, פונו שני הורים לבית החולים. כשחזר הנהג לדירה כדי לוודא שהכל סגור, הוא מצא את חמי יושב על הספה, רגל על רגל, רגוע לחלוטין. "מה אתה עושה פה?", שאל הנהג. "נשאר פה תינוק בבית", ענה חמי בפשטות. "אני עושה בייביסיטר עד שיבואו להחליף אותי". הוא לא סיפר על זה לאף אחד. זה לא היה "הרואי" מספיק לסטורי – זה היה פשוט חסד טהור ושקט.

מסר להורים: "הילד ה'מופרע' יכול להיות גדול הדור בחסד"

למשה יש מסר חשוב להורים שמתמודדים עם ילדים שלא משתלבים במסגרות, בדיוק כפי שחמי היה בצעירותו. "חמי לא למד גמרא מגיל שמונה. הוא נפלט ממסגרות, הוא היה ילד שובב שחיפש את עצמו בנגרות ובאלקטרוניקה. אבל הוא בחר בדרך הטובה".

"אל תפחדו", הוא פונה להורים. "הבן שלכם אולי לא יצא גדול הדור בלימוד, אבל הוא יכול להיות גדול הדור בערת פנים, בקיבוד הורים, ובלהיות הבן אדם הנכון במקום הנכון. חמי העריץ את ההורים שלי. הוא היה הכי קרוב אליהם בעולם, תמיד מעדכן, תמיד מרגיע".

בני עולם הבא: אלו שמשמחים בני אדם

"הבאתי בלוויה את הגמרא על שני האנשים שהאמורא שאל אותם מה מעשיהם, והם ענו שהם משמחים אנשים עצובים, והוא אמר עליהם שהם בני עולם הבא", מסכם משה. "חמי היה בן עולם הבא בדרגה הזו. הוא לקח את כל ה-ADHD שלו, את כל האנרגיות המטורפות, וניצל אותן לעשות טוב. הוא ידע להיכנס לחדר מלא בדיכאון ובשנייה אחת להוציא את כולם מהבאסה".

חמי ארלינגר השאיר אחריו חלל ענק, אבל גם מורשת צבעונית ובועטת: אפשר להיות יהודי ירא שמיים, להתנדב מסביב לשעון, לאהוב מוזיקה, לצחוק על עצמך ולהיות הכי אמיתי שיש.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.