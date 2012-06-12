נחמיה ארלינגר ז"ל היה איש של ניגודים ומיוחדויות, מצד אחד 'שטותניק' מצד שני עומק ועקרונות • איך הנער השובב הפך לגדול הדור בחסד ואיך הוא היה זה שמחזק ומלטף ברגעים הכי קשים של זיהוי החללים במחנה שורה • סיפורי מופת וסרטונים מלאי אנרגיה ושמחה שקורעים לנו את הלב על האובדן הגדול • "תשחרר, אחי, הכל מאבא": משה ארלינגר בראיון מעורר השראה (דבר ראשון)
דה-מרקר מדווח: בית-המשפט המחוזי בתל-אביב פסק כי רשת אופטיקה הלפרין תשלם סך של 2.7 מיליון שקל לחברת לוקסאוטיקה האיטלקית, יבואנית משקפי Ray Ban. השופט קבע כי עליה לשלם לחברת לוקסאוטיקה עבור מסגרות משקפיים שרכשה ממנה ולא שילמה עבורן. במסגרת התביעה נחשף: סך ההכנסה הממוצע לכל מסגרת שנמכרה הינו 662 שקל