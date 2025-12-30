הרה"ח ר' שמואל ברוך נאה ז"ל ( צילום: ארכיון )

אבל כבד בחצה"ק פשעווארסק המעטירה באנטוורפן שבבלגיה, עם הגעת הבשורה הקשה על פטירתו של הרה"ח רבי שמואל ברוך נאה ז"ל, משמשם בקודש של צדיקי בית פשעווארסק, והוא בן 86 בפטירתו. עם הסתלקותו נגדע מנופה של החסידות דמות הוד קדומים, אשר זכה לצקת מים על ידיהם של רבותיו ולשאוב ממי באר החיים להשקות עדרי עדרים במשך עשרות שנים.

הרב שמואל ברוך נאה ז"ל במחיצת צדיקי בית פשעווארסק ( צילום: ארכיון )

רבי שמואל ברוך ז"ל היה דמות בלתי נפרדת מחצר הקודש פשעווארסק. הוא דבק באדמו"רי השושלת בביטול גמור וזכה לשמש בקודש פנימה אצל שלושה דורות של הנהגה: החל מהאדמו"ר רבי איציק'ל זצ"ל, דרך האדמו"ר רבי יענקל'ה זצ"ל, ועד ליבלחט"א כ"ק האדמו"ר שליט"א. המנוח ז"ל היה משרידי הדור הישן, ידיד לכל בית ישראל, ואוצר בלום של תורה וחסידות. במשך שנים רבות היה האיש שעמד בפתח בית המלך, כתב את ה'קוויטלא'ך' עבור אלפי החסידים ששיחרו לפתחם של האדמו"רים, והיה ידוע בפיקחותו המופלגת וביכולתו להקשיב ולהכיל כל פונה בלב אוהב.

הרב שמואל ברוך נאה ז"ל במחיצת צדיקי בית פשעווארסק ( צילום: ארכיון )

לפני כעשרים שנה ידע ר' שמואל ברוך ז"ל שכול נורא שזעזע את אנטוורפן כולה. בנו, האברך הצעיר הרה"ח רבי משה יצחק נאה ז"ל, נרצח באכזריות ליד ביתו בהיותו בן 24 בלבד. האירוע הקשה התרחש בשנת תשס"ה, כאשר אלמוני ירה בו לאחר חצות לילה בעת שפרק מצרכים מרכבו עבור משפחתו. הרצח, שנותר בלתי מפוענח עד היום, נחשב לאירוע אנטישמי קשה שהותיר חלל עמוק במשפחה ובקהילה כולה.

הרב שמואל ברוך נאה ז"ל במחיצת צדיקי בית פשעווארסק ( צילום: ארכיון )

בעשורים האחרונים נזדכך המנוח בייסורים קשים ומרים לאחר שנפל למשכב, אותם קיבל באמונה ובאהבה עד להסתלקותו, את מקומו בכתיבת הקוויטלעך מילא חתנו הרב אברהם משה ריינר. המנוח הותיר אחריו זרע ברך ה', בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות הממשיכים בדרכו המפוארת.

מסע ההלוויה יצא הבוקר מהיכל בית המדרש הגדול 'בית יצחק' פשעווארסק באנטוורפן, לעבר בית העלמין 'פיטע' שבהולנד, שם יובא המנוח לקבורה

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.