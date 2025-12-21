אבי השבט: הרב צבי יהודה ביכלר ז"ל, מדמויות ההוד של בני ברק

אבל כבד בבני ברק: בשעות הצהריים הסתלק לבית עולמו בבית החולים 'מעיני הישועה' הרה"ח ר' צבי יהודה ביכלר ז"ל מראשי קהילת חוג חתם סופר, ומדמויות ההוד בעיר, והוא בן 69 בפטירתו.

המנוח נולד בכ"ח סיון תשט"ז לאביו הרב ר' יהושע ביכלר ז"ל – ממייסדי הקהילה המפוארת בשכונת 'זכרון מאיר'. משחר נעוריו דבק בדרכו של הגאון רבי יצחק שלמה אונגר זצ"ל, ובמשך עשרות שנים היה נאמן לבית המדרש ולדרכו של רבו.

בהגיעו לפרקו נישא לרעיתו תחי' בת הרב ר' אביגדור פורגס ז"ל, מחשובי אנשי נווה אחיעזר, ובנה את ביתו על אדני התורה והיראה. בתפילתו הנעימה ובקולו המרגש, שימש רבות כשליח ציבור בבית מדרשו של רבו, הגרי"ש אונגר זצ"ל.

רבות בשנים שימש ר' צבי נאמנו הקרוב של הגאון רבי שבתי פרנקל זצ"ל, מייסד מפעל חייו – הוצאת 'רמב"ם פרנקל', ועמד בראש הפעילות היום-יומית של ההוצאה הנודעת ברחבי העולם התורני.

לאחר פטירתו של הגר"ש פרנקל, המשיך את פועלו התורני כיו"ר מכון 'נחלת צבי' והיה גם מראשי קהל בית הכנסת 'קופולוביץ' בעיר.

בחודשים האחרונים חלה הידרדרות במצבו הרפואי, והיום בשעות הצהריים, ערב נר שמיני של חנוכה, עלתה נשמתו הזכה בסערה השמיימה.

המנוח הותיר אחריו דור ישרים מבורך: רעייתו המסורה תבלח"ט, בניו, האסטרטגים ר' יענקי, ר' יום טוב, ר' אליעזר ור' מוישי, ובני משפחה רחבה ההולכים בדרכו.