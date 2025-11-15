אבל כבד בעיירת מונסי שבניו יורק, בפניא דמעלי שבתא, השיבה את נשמתה הטהורה ליוצרה הרבנית הצדקנית מרת פייגא רבקה פיש ע"ה, אשת חבר של יבלחט"א האדמו"ר מזידיטשוב פרעמיסלא. הרבנית נפטרה בגיל 53, לאחר שנים של ייסורים קשים ומרים אשר קיבלה באהבה ובאמונה.

הרבנית ע"ה הייתה דמות מופת של מסירות ואמונה טהורה. היא נודעה בפי כל בשל ישרות ליבה הטהורה, הנהגותיה המכובדות והצנועות, ודבקותה העצומה בבורא כל עולמים. במשך שנים ארוכות עמדה בעוז לימין בעלה, האדמו"ר רבי צבי (הערשיל) פיש, במסירות אין קץ ובתמיכה בלתי מסויגת במוסדותיו הקדושים ובעבודתו הרוחנית.

המנוחה ע"ה נולדה לאביה הרה"צ רבי יחזקיה יעקב כץ זצ"ל. בהגיעה לפרקה נישאה לבעלה, האדמו"ר מזידיטשוב פרעמיסלא, נכדו של האדמו"ר הרה"ק מטאהש זי"ע, בעל ה"עבודת עבודה".

תחילה קבעו את משכנם בקריית טאהש בקנדה, בשנת תש"פ, כמה שנים לאחר הסתלקותו של הרבי הרה"ק מטאהש זי"ע, היגרו לארצות הברית וקבעו משכנם בעיירת מונסי, שם פתח האדמו"ר את בית מדרשו "זידיטשוב פרעמיסלא" אשר נהפך עד מהרה לתל תלפיות לכל דורש ומבקש את ה'. בנוסף, האדמו"ר הוא העורך של הספרים 'עבודת עבודה' מתורת סבו האדמו"ר מטאהש זי"ע.

האבידה היא קשה מנשוא ומורגשת עמוקות בקרב כל מי שזכה להכירה ולשאוב חמימות, הדרכה וחיזוק מאמונתה האיתנה.

הרבנית הותירה אחריה משפחה ענפה ומפוארת, בתוכם ילדים שטרם זכו להגיע לחופתם, וכן כלה אחת אשר בקרוב תלך תחת החופה בלי אמה הצדקנית ע"ה.

מסע הלוויה יצא הערב מוצאי שבת קודש בשעה 21:00 (לפי שעון ארה"ב) מבית המדרש זידיטשוב-פרעמיסלא במונסי, כאשר אלפים צפויים לחלוק כבוד אחרון לרבנית הצדקנית ע"ה.

תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.