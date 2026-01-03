בצער רב וביגון קודר התקבלה הבשורה המרה על פטירתו של הרב אהרן לפידות ז"ל, מי שכיהן במשך שנים רבות כיו"ר החברה קדישא בפתח תקווה והיה מעמודי התווך של הקהילה הדתית והחרדית בעיר. הרב לפידות השיב את נשמתו ליוצרה לאחר שהזדכך בייסורים מהמחלה הקשה, והוא בן 86 בפטירתו.

במשך עשרות שנים עסק הרב לפידות במצווה הגדולה והחשובה מכל – חסד של אמת. בתפקידו כיו"ר החברה קדישא בפתח תקווה, ניהל את המערכת ברגישות יוצאת דופן, ביראת שמיים ובמסירות שאין לה קץ. הוא היה מוכר ככתובת המרכזית למשפחות בשעתן הקשה ביותר, כשהוא דואג לכל פרט בכבוד המת ובתמיכה בבני המשפחה במאור פנים ובצניעות האופיינית לו.

הוא ניהל את ענייני הקבורה בעיר ביושרה ובנאמנות מוחלטת, תוך שמירה קפדנית על פסקי ההלכה ומנהגי המקום, וזכה להערכה עצומה מצד רבני העיר מכל החוגים.

לצד פעילותו הציבורית הענפה, היה הרב לפידות מדמויות ההוד של שכונת גני הדר בפתח תקווה. הוא היה קשור בלב ובנפש לבית הכנסת "אהל אברהם", שם קבע את תפילותיו ושיעוריו. שכניו ומכריו מספרים על אדם שתורה וחסד היו שזורים זה בזה בחייו, דמות של "דור ישן" המקפיד על קלה כחמורה מתוך יראת שמיים טהורה.

גם בשנותיו האחרונות, כאשר התמודד עם המחלה הקשה, המשיך להקרין אמונה וביטחון בבורא, וקיבל את ייסוריו באהבה ובדממה.

המנוח, בנו של הרב דוד לפידות ז"ל, זכה להעמיד דור ישרים מבורך, בנים וחתנים הממשיכים את דרכו המפוארת בשמירת התורה והמצוות ובעשיית חסד.

מסע ההלווייה ייצא הערב (מוצש"ק) בשעה 21:30 מבית הכנסת "אהל אברהם", רחוב קהילות יעקב 2, שכונת גני הדר, פתח תקווה. משם ימשיך מסע ההלווייה לבית החיים "סגולה" בעיר, שם ייטמן למנוחת עולמים.

ת.נ.צ.ב.ה.

המשפחה תשב שבעה בבית בנו, ברחוב עזרא ונחמיה 49, פתח תקווה.