אשת ראש הישיבה הותירה מורשת של דורות | הרבנית נעמי ניסן ע"ה הלכה לעולמה אבל כבד: בירושלים הלכה לעולמה הרבנית מרת נעמי ניסן ע"ה, אשת חבר לראש ישיבת 'רינת התורה' ומייסדת סמינר 'ירים משה' | המנוחה נודעה כאשת חינוך שעמדה לימין בעלה כל השנים במסירות נפלאה | ההלוויה היום בירושלים (דיין האמת)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 12:32