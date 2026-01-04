הותירה מורשת של דורות | הרבנית נעמי ניסן ע"ה הלכה לעולמה

ברוך דיין האמת: מבית החולים שערי צדק מגיעה הידיעה המעציבה על פטירתה של הרבנית הצדקנית מרת נעמי ניסן ע"ה, אשת חבר ליבלחט"א הגאון הצדיק רבי עזרא ניסן, ראש ישיבת 'רינת התורה',שהלכה לעולמה בגיל 80 לאחר מחלה קשה.
המנוחה ע"ה נולדה בהודו בט"ז אלול תש"ו לאביה הרב שלמה ז"ל, ולאמה מרת רחל ע"ה.
בהגיעה לפרקה נישאה לבעלה הגדול הגאון רבי עזרא מאיר ניסן שיבלחט"א, ראש ישיבת 'רינת התורה 'בירושלים.
מסרה נפשה כל חייה על תורה, עבודה, וגמילות חסדים. עמדה לימין בעלה' שיוכל להרביץ תורה ויראה, חירפה נפשה על גידול ילדיה לתורה ויראה.
המנוחה ניהלה עשרות בשנים את מוסד החינוך 'ירים משה' שם העמידה אלפי תלמידות בדרך העולה בית ק-ל. נועם דרכיה ואצילותה, חכמת חייה היו למגדלור לתלמידות שבהכוונתה העפילו בהר ה'.
הותירה אחריה דור ישרים מבורך, בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות.
הלווייתה תתקיים בשעה 13:00 בצהריים מבית הלוויות שמגר בירושלים להר המנוחות שם תיטמן.
תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.
יושבים שבעה בבניין ישיבת 'רינת התורה' ברחוב מלאכי 36 בירושלים.
