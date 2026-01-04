כיכר השבת
אשת ראש הישיבה

הותירה מורשת של דורות | הרבנית נעמי ניסן ע"ה הלכה לעולמה

אבל כבד: בירושלים הלכה לעולמה הרבנית מרת נעמי ניסן ע"ה, אשת חבר לראש ישיבת 'רינת התורה' ומייסדת סמינר 'ירים משה' | המנוחה נודעה כאשת חינוך שעמדה לימין בעלה כל השנים במסירות נפלאה | ההלוויה היום בירושלים (דיין האמת)

1תגובות
נר נשמה (צילום: אילוסטרציה)

ברוך דיין האמת: מבית החולים שערי צדק מגיעה הידיעה המעציבה על פטירתה של הרבנית הצדקנית מרת נעמי ניסן ע"ה, אשת חבר ליבלחט"א הגאון הצדיק רבי עזרא ניסן, ראש ישיבת 'רינת התורה',שהלכה לעולמה בגיל 80 לאחר מחלה קשה. 

המנוחה ע"ה נולדה בהודו בט"ז אלול תש"ו לאביה הרב שלמה ז"ל, ולאמה מרת רחל ע"ה. 

בהגיעה לפרקה נישאה לבעלה הגדול הגאון רבי עזרא מאיר ניסן שיבלחט"א, ראש ישיבת 'רינת התורה 'בירושלים. 

מסרה נפשה כל חייה על תורה, עבודה, וגמילות חסדים. עמדה לימין בעלה' שיוכל להרביץ תורה ויראה, חירפה נפשה על גידול ילדיה לתורה ויראה.

המנוחה ניהלה עשרות בשנים את מוסד החינוך 'ירים משה' שם העמידה אלפי תלמידות בדרך העולה בית ק-ל. נועם דרכיה ואצילותה, חכמת חייה היו למגדלור לתלמידות שבהכוונתה העפילו בהר ה'.

הותירה אחריה דור ישרים מבורך, בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות.

הלווייתה תתקיים בשעה 13:00 בצהריים מבית הלוויות שמגר בירושלים להר המנוחות שם תיטמן. 

תהא נשמתה צרורה בצרור החיים. 

יושבים שבעה בבניין ישיבת 'רינת התורה' ברחוב מלאכי 36 בירושלים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
ברוך דיין האמת שלא תדעו עוד צער .
חזי ירושלים

אולי גם יעניין אותך:

עוד בדיין האמת:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר