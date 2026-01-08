ברוך דיין האמת: אמש הלך לעולמו, איש תם וישר, הרב יוסף יהושע לוי ז"ל, מדמויות ההוד של הקהילה החרדית בקנדה, מחנך נערץ וסופר תורני פורה שהעמיד דורות של בתים נאמנים לישראל, והוא בן 88 בפטירתו.

המנוח ז"ל נולד בשכונת 'בית ישראל' בירושלים בשנת תרצ"ח לאביו הרה"ח רבי שמואל זאב לוי ז"ל, מחשובי חסידי גור, בצעירותו ינק תורה בת"ת "חיי עולם" והמשיך לישיבת "תפארת ציון" ולספינת הדגל – ישיבת פוניבז', שם קנה את קנייניו הרוחניים ודבק במשגיח הגרא"א דסלר זצ"ל.

עם הגיעו לפרקו נשא את רעייתו מרת מלכה ע"ה, בתו של הרב מרדכי אשר פרידמן זצ"ל מבני ברק, שעמדה לימינו בכל מפעלותיו הכבירים.

לאחר נישואיהם יצאו בני הזוג לשליחות חינוכית בטורונטו שבקנדה. במשך עשרות שנים שימש הרב לוי כמחנך נערץ בתיכון החרדי לבנות, כשבמקביל רעייתו ע"ה מחנכת את בנות כיתה א'. יחד הפכו לעמודי התווך של הקהילה המקומית, כשביתם משמש מגדלור של חסד, עצה ותבונה לכל נצרך.

לצד עבודתו בשדה החינוך, נודע הרב לוי כסופר מוערך בעל כושר ביטוי נדיר. במשך עשרות שנים כתב טורים קבועים במוסף השבועי של עיתון "המודיע", שהפכו לשם דבר בזכות שפתם העשירה, בהירותם והמבט התורני הצרוף על ענייני השעה. גם בשנותיו האחרונות המשיך להעשיר את קוראיו בתובנותיו העמוקות.

לפני מספר שנים חזר לארץ הקודש והתגורר בבית בנו בירושלים. מאז פטירת רעייתו ע"ה לפני כשנתיים, נחלש המנוח וקיבל את ייסוריו בדממה ובאמונה עד שהשיב אמש את נשמתו לבוראה.

זכה והותיר אחריו דור ישרים מבורך: בנו הגאון רבי ישעיהו לוי מירושלים (מחבר "מקרא אני דורש"). בנו הרב שמואל לוי מלייקווד. חתנו הרב ויסבוים מטורונטו. חתנו הרב קליין מפלטבוש. נכדים ונינים ההולכים בדרך התורה והמצוות.

מסע ההלוויה ייצא היום (חמישי) בשעה 13:30 מבית ההלוויות שמגר לעבר הר המנוחות.

יושבים שבעה רחוב דוד חזן 10, ירושלים.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.