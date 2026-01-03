בצער עמוק ובתדהמה התקבלה הבשורה הקשה על פטירתו הפתאומית של הרה"ח ר' חיים יעקב נפתלי זילברברג זצ"ל, מחשובי ופארי קהילת "פני מנחם", שהשיב את נשמתו ליוצרה בליל שבת קודש בעת ההכנות לקידוש, והוא בשנת ה-76 לחייו.

המנוח נולד בכ"ט באייר תש"י לאביו הרה"ח ר' יצחק יששכר מנחם מנדל ז"ל, מו"ל ספרי המהרי"ל צינץ ונכדו של הגאון רבי אברהם בנימין זצ"ל אב"ד פיטסבורג. אמו, מרת רבקה הענדיל ע"ה, נודעה כ"אמא" של ישיבת "יגדיל תורה" דחסידי גור בבורו פארק, והייתה בתו של הגה"צ רבי אברהם בנימין ביינוש אויערבאך זצ"ל ("דער ירושלימער רב"), נכדם של רבני ירושלים בעל ה"אמרי בינה" וה"זית רענן" זצ"ל.

בגיל 14 עלה לבדו לארץ הקודש כדי להסתופף בצילם של רבותיו וללמוד בישיבת גור, שם זכה לקרבה יתרה מצד כ"ק מרן אדמו"ר ה"בית ישראל" מגור זיע"א. בהגיעו לפרקו, נלקח כחתן אצל הגה"ח רבי חיים מאנדל זצ"ל, משפיע חסידי גור באנטוורפן ושלוחו הקרוב של ה"בית ישראל".

במשך שנים רבות קבע את מושבו בשדרות רוטשילד בתל אביב. הוא היה לדמות מאירה ב"תל אביב של מעלה", וגם כשהאזור התרוקן מיושביו החרדים, נותר כעמוד התווך של הקהילה. במסירות נפש ניהל את הצרכנייה הכשרה היחידה באזור, כדי לאפשר ליהודים לשמור על כשרות למהדרין.

בהמשך פעל מספר שנים בקרקא שבפולין, שם פתח את ליבו וביתו לכל יהודי, דאג למזון כשר ולחמימות יהודית עבור רבבות מבקרים וסטודנטים.

לאורך השנים היה איש סודם ומקורבם של אדמו"רי בית רוז'ין ואדמו"רי גור זיע"א, שראו בו דמות הוד המשלבת תורה, חסידות ומידות נאצלות.

בשנים האחרונות קבע את מגוריו בירושלים והיה מאבני היסוד של קהילת "פני מנחם" בראשות הגה"צ רבי שאול אלתר. בבית המדרש ברחוב יוסף זיו היה לדמות מופת, הקפיד על סדרי לימודו ושיעורי התורה עד יומו האחרון, והצטיין במאור פנים ובאהבת ישראל, כשהוא מקפיד להשתתף בשמחות של כל בני הקהילה בכל רחבי הארץ.

ביום שישי האחרון עוד עסק בסדריו כרגיל כשהוא בבריאות מלאה. בליל שבת קודש, בשעה שהתכונן לערוך את הקידוש ולהתחיל את סעודת השבת, נדם לבו באופן פתאומי. הוא זכה ל"מיתת נשיקה" בשיא התעלות השבת, כשהוא מותיר את משפחתו ומאות ידידיו המומים ומבכים את האבדה הגדולה.

המנוח הותיר אחריו דורות ישרים ומבורכים, בנים, חתנים וצאצאים ההולכים בדרך התורה: בניו: ר' ישראל (צפת), ר' אברהם בנימין (ארה"ב), ר' יהודה לייב (ירושלים) ור' שאול משה (בית שמש).

חתניו: ר' אברהם מרדכי בינקה (ירושלים), ר' שמואל יצחק סגל (אשדוד), ר' צבי זלמן חסיד (בני ברק), ר' צבי זאב הולצמן (ירושלים) ור' לייבל קנופף (אשדוד).

מסע ההלווייה ייצא הערב (מוצש"ק) בשעה 20:30 מבית המדרש "פני מנחם", רחוב יוסף זיו 3, ירושלים. ומשם לבית ההלוויות שמגר בדרכה להר המנוחות, שם ייטמן.

ת.נ.צ.ב.ה.