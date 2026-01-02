בירושלים התקבלה הבוקר (שישי) הידיעה המעציבה על פטירתה של האישה החשובה מרת רחל איזק ע"ה, והיא בת 85 בפטירתה. המנוחה נסתלקה בבית החולים 'הדסה עין כרם' לאחר שנזדככה בייסורים קשים ומרים.

המנוחה ע"ה נולדה בירושלים לאביה, הגאון רבי יואל יעקב רוטמן זצ"ל, מדמויות ההוד בעיה"ק, מייסד בית היתומים המפורסם "דיסקין", מוסד שהפך לאבן פינה במעשי החסד בעיר.

בהגיעה לפרקה, נישאה לבעלה, הרה"ח רבי אלימלך הלוי איזק ז"ל, מחשובי חסידי קרלין סטולין. בעלה היה ידוע כאיש של שמחה וחסד וחסיד נלהב.

מכריה מספרים על אישה מיוחדת במינה שניחנה באמונה פשוטה ותמימה ובחכמת חיים נדירה. כל חייה הקרינו אושר יהודי פנימי, אופטימיות ושמחה שהדביקה את סובביה.

מרת איזק ע"ה הייתה נצר למשפחות הירושלמיות הוותיקות, והמשיכה את מסורת החסד של אבותיה. במשך שנים רבות היה ביתה פתוח לרווחה, כאשר בסעודות השבת אירחה סביב שולחנה אורחים רבים ובמיוחד בני ישיבות שהגיעו מחו"ל ולא היה להם בית בעיר, אותם קיבלה במאור פנים וברוחב לב.

המנוחה זכתה להקים דור ישרים מבורך, בנים ובני בנים העוסקים בתורה ובמצוות והולכים בדרך החסידות. אחד מבניה הוא היועץ האסטרטגי הבכיר ר' יעקב איזק, מחסידי קרלין במודיעין עילית.

מסע הלוויה יצא היום, ערב שבת קודש פרשת ויחי, בשעה 10:00 מבית ההלוויות שמגר אל עבר 'הר המנוחות' בירושלים.

תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.