שר וגדול נפל בישראל

חלוץ עולם הישיבות הספרדיות | ראש הישיבה הגאון רבי אליהו רפול זצ"ל

נצחו אראלים את המצוקים ונשבה ארון הקודש: אבל כבד בעולם התורה הספרדי, עם הסתלקותו לשמי מרום של ראש הישיבה הגאון הרב אליהו רפול זצ"ל, מייסד ישיבת נ'ווה ארץ' וחלוץ עולם הישיבות הספרדי | ראש הישיבה הלך לעולמו בגיל 95, הלוויה תתקיים היום בבני ברק (דיין האמת)

הגאון רבי אליהו רפול זצ"ל

אבל כבד בקרב עולם התורה הספרדי: הבוקר (יום שני) הלך לעולמו הגאון רבי אליהו רפול זצ"ל, ראש ישיבות 'נווה ארץ' בבאר יעקב, ועוד, מחשובי מרביצי התורה בדור האחרון ומי שנודע כמייסד הישיבה הספרדית הראשונה בארץ ישראל אחרי ישיבת 'פורת יוסף' המיתולוגית.  

המנוח זצ"ל הקדיש את כל חייו להפצת התורה ועמל רוחני. בעשרות השנים האחרונות נודע כמי שפעל לביסוס עולם הישיבות הספרדי בראשית תקומתו בארץ, כאשר ייסד את ישיבת "נווה ארץ", שהייתה למגדלור תורני עבור דורות של תלמידים בני עדות המזרח.

רבי אליהו רפול נודע כתלמיד חכם עצום, בקיא בתורה, חד בלימוד, ויחד עם זאת – ענוותן ושקול, דמות חינוכית נדירה שהעמידה מאות תלמידים, רבים מהם כיום רבנים, דיינים, ראשי כוללים וראשי ישיבות.  

הבוקר, לאחר שחלה בחולשה בתקופה האחרונה, השיב את נשמתו ליוצרה בביתו שבבני ברק – כשהוא בן 95 בפטירתו.  

הלווייתו תצא היום, בשעה 13:30 בצהריים, מביתו ברחוב הרב הירש 5 בבני ברק, לעבר בית החיים פוניבז’ בעיר, שם ייטמן לצד צדיקים וגדולי עולם.

ת.נ.צ.ב.ה.

2
היה אש בוערת לכל דבר שבקדושה .
יהודי
1
ברוך דיין האמת! מעבר לגדלותו בתורה ולהקמת ישיבת נוה ארץ ועוד ישיבות,הוא הראשון שיזם הקמת תנועה ספרדית בבני ברק בשם "חי"לפני כמעט 50 שנה.
ישראל

