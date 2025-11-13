כיכר השבת
הרבנית של צפריה | מרת שרה לנדסברג ע"ה, הלכה לעולמה 

אבל במושב השקט ליד נמל התעופה בן-גוריון: הרבנית מרת שרה לנדסברג ע"ה, אשת רב מושב צפריה, הלכה לעולמה | הלוויה היום בשעה 15:15 בבית הכנסת המרכזי (דיין האמת)

נר נשמה. אילוסטרציה (צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)

ברוך דיין האמת: מאות מתושבי צפריה ילוו בשעה הקרובה למנוחות את הרבנית מרת שרה לנדסברג ע"ה, אשת חבר ליבלחט"א הגאון הרב נח לנדסברג, רבה של מושב צפריה. אשר הלכה לעולמה היום - יום חמישי, כשהיא מותירה אחריה משפחה ענפה והמומה.

הרבנית שרה לנדסברג ז"ל נודעה בלבביותה, במעשי החסד שלה, ובסיועה המתמיד לרב הקהילה בעבודת הקודש. חייה היו קודש לתורה ולמצוות, והיא עמדה לימין בעלה הרב לנדסברג במשימתו הרוחנית והחינוכית במושב.

הלווייתה של הרבנית תתקיים היום, יום חמישי, בשעה 15:15 במושב צפריה, בבית הכנסת המרכזי. משם, תצא מסע ההלוויה ותמשיך לבית העלמין הסמוך במושב אחיעזר, שם תיטמן למנוחת עולמים.

משפחת לנדסברג תשב 'שבעה' בבית המשפחה במושב צפריה, רחוב הגפן 86.

ת.נ.צ.ב.ה.

מודעה מסע ההלוויה וימי השבעה

