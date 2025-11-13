הרבנית של צפריה | מרת שרה לנדסברג ע"ה, הלכה לעולמה 

נר נשמה. אילוסטרציה ( צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת )

ברוך דיין האמת: מאות מתושבי צפריה ילוו בשעה הקרובה למנוחות את הרבנית מרת שרה לנדסברג ע"ה, אשת חבר ליבלחט"א הגאון הרב נח לנדסברג, רבה של מושב צפריה. אשר הלכה לעולמה היום - יום חמישי, כשהיא מותירה אחריה משפחה ענפה והמומה.

הרבנית שרה לנדסברג ז"ל נודעה בלבביותה, במעשי החסד שלה, ובסיועה המתמיד לרב הקהילה בעבודת הקודש. חייה היו קודש לתורה ולמצוות, והיא עמדה לימין בעלה הרב לנדסברג במשימתו הרוחנית והחינוכית במושב. הלווייתה של הרבנית תתקיים היום, יום חמישי, בשעה 15:15 במושב צפריה, בבית הכנסת המרכזי. משם, תצא מסע ההלוויה ותמשיך לבית העלמין הסמוך במושב אחיעזר, שם תיטמן למנוחת עולמים. משפחת לנדסברג תשב 'שבעה' בבית המשפחה במושב צפריה, רחוב הגפן 86. אם מחלק השיריים האגדי מסאדיגורה: מרת יפה גרינפלד ע"ה הלכה לעולמה חיים רוזנבוים | 15:21 אסון בכביש 1: ר' ישראל סולמון ז"ל, אביו של שוקי, נפטר בפתאומיות איציק אוחנה | 13.11.25 ת.נ.צ.ב.ה.