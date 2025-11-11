ברוך דיין האמת: מבית החולים שיבא בתל השומר מגיעה הבוקר (שלישי) הבשורה המרה על פטירתה בדמי ימיה של האישה הצעירה מרת אביטל מרגי ע"ה מרמת בית שמש ד', שנפטרה לאחר סיבוך בלידת בנה הרביעי והיא בת 31 בלבד בפטירתה.

המנוחה ע"ה נולדה ביום ז' בשבט תשנ"ד להוריה, הרב שמעון רביבו שיבלחט"א, ולאמה, מרת סיגל שתחי' מנתיבות, למשפחה מוכרת. בבואה בברית הנישואין, נישאה לבעלה האברך החשוב, הרב צוריאל מרגי, מחשובי קהילת "מניין אברכים" ברמה ד'3 בית שמש.

המנוחה הייתה ידועה במעלותיה האציליות, עמדה לימן בעלה למען יוכל לשקוד על התורה והעבודה, ואת ילדיה גידלה וחינכה בדרך בית אבות בדרך המסורה מדור דור.

לפני ימים אחדים, מצבה הוחמר בפתאומיות בעקבות סיבוך בלידה. רבים העתירו לרפואתה של אביטל בת סיגל. בחסדי שמים, התינוק ניצל, אך היא השיבה את נשמתה הזכה לבוראה, לדאבון כל לב.

הציבור מתבקש להמשיך ולהתפלל עבור הרך הנולד, אשר עדיין נמצא במצב קשה. בפטירתה הותירה את בעלה וארבעה ילדים קטנים יתומים, לצד מכריה ושכניה ההמומים מהכאב הבלתי נתפס.

הלוויתה תצא היום יום שלישי בשעה 14:00 בצהריים בבית העלמין בנתיבות שם תיטמן.

ת.נ.צ.ב.ה.