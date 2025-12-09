אבל בחב"ד: נפטר לבית עולמו הרב חנניה סיני דוד הלברשטאם ע"ה מניו יורק, ששימש בקודש אצל הרבי והרבנית מליובאוויטש זי"ע במשך קרוב לעשרים שנה.

הוא התבקש לבית עולמו בליל י"ט כסלו, "חג החגים" של חב"ד, בגיל 74. טרם התפרסמו פרטים על הלווייתו, אולם זו צפויה לעבור בסמוך למרכז חב"ד העולמי ה-770 ברובע ברוקלין בניו יורק.

הרב הלברשטאם, שכונה בחב"ד בחיבה 'חסד', כראשי התיבות של שמו, היה צאצא של רבים מגדולי האדמו"רים והרבנים. בין היתר היה צאצא ישיר של בעל הדברי חיים זי"ע מצאנז.

אביו היה הרה"צ רבי מאיר הלברשטם זצ"ל, כ"ק האדמו"ר מטשעקווא בני ברק. הוא נקרא על שם סבו מצד אביו, כ"ק האדמו"ר מז'ימיגראד זצ"ל.

נולד בארץ הקודש בשנת תשי"א. בצעירותו התקרב לחב"ד, בעקבות אחיו הגדול, הרב חיים ברוך הלברשטאם יבדל לחיים, ונסע ללמוד בישיבה בכפר חב"ד. בהמשך בשנת תש"ל נסע לניו יורק לחצרו של הרבי מליובאוויטש.

במהלך לימודיו החל לדאוג, בעקבות אחיו הגדול, לרבנית נחמה דינה, חמותו של הרבי מליובאוויטש ורעייתו של הרבי הקודם לבית חב"ד, אמה של הרבנית חיה מושקא. הרבנית הישישה סבלה מלקות שמיעה. הוא טיפל בה במסירות רבה עד לפטירתה. לאחר מכן הפך ל'בן בית' בבית הרבי והרבנית.

לרב הלברשטאם הייתה זכות ייחודית לשמש כמשב"ק בבית הרבי במשך 18 שנה. בתקופה זו טיפל אישית ברבנית וטיפל בעניינים פרטיים רבים של הרבי והרבנית. הוא זכה לקבל עידודים והדרכות מיוחדות מהרבי והרבנית לאורך השנים, והיה עד לאספקטים ייחודיים מחיי הרבי הפרטיים.

הרבי והרבנית היו קרובים מאוד לילדיו של הלבראשטאם, במיוחד לבן הקדוש ארי הי"ד, שנרצח בפיגוע הטרור בגשר ברוקלין בשנת תשנ"ד.